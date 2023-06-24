Правительство Воронежской области: по трассе М-4 «Дон» движется колонна военной техники

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«Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области», — говорится в сообщении регионального кабмина.
Напомним, ранее сообщалось, что целый ряд отделов полиции в Ростовской области, по сообщениям Telegram-канала Baza, ввели у себя план «Крепость». Эта же информация подтверждается и порталом 161.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. При этом в ГУ МВД Ростовской области на этот час данную информацию пока никак не прокомментировали, пообещав ответить позже.