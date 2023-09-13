Правительство Японии ушло в отставку

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Японское правительство в полном составе ушло в отставку, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на решение премьер-министра Фумио Кисиды.
Состав нового кабинета будет включать изменения в 13 из 19 министерств, при этом 11 из них будут заняты новыми лицами. Отмечается, что в этом новом составе правительства будет пять женщин, что составляет максимальное количество женских назначений сравнимое с предыдущим правительством Синдзо Абэ.
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