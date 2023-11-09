Правительство закроет лазейки по уходу от налогов

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Правительство доработало законопроект, который касается внесения поправок в Налоговый кодекс.
РБК пишет, что поправки закроют ряд лазеек по уклонению от уплаты налогов, а также ужесточат контроль за ценообразованием в сделках между взаимозависимыми компаниями.
Поправки повысят штрафы за нарушение правил трансфертного ценообразования. Для внешнеэкономических операций штраф будет равняться не менее 500 тыс. рублей. Будет расширен перечень лиц, которые могут считаться взаимозависимыми. К примеру, в него попадут контролируемые иностранные компании с одним контролирующим лицом.
Также вводится налог 15% на любые услуги и работы, которые оказывают российским компаниям иностранные взаимозависимые фирмы. Это по факту приравнивается к ставке на дивиденды. Эксперты считают, что наиболее чувствительным для бизнеса окажется повышение штрафа за использование нерыночных цен. С учетом пени он способен достигать 300-400% от суммы недоимки.
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Поправки повысят штрафы за нарушение правил трансфертного ценообразования. Для внешнеэкономических операций штраф будет равняться не менее 500 тыс. рублей. Будет расширен перечень лиц, которые могут считаться взаимозависимыми. К примеру, в него попадут контролируемые иностранные компании с одним контролирующим лицом.
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Мария Фирсова