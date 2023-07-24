Право на кредитные каникулы для россиян станет бессрочным с 1 января 2024 года

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому закрепляется на постоянной основе право россиян на кредитные каникулы по потребительским кредитам (займам). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отсрочка по платежам на шесть месяцев по потребительским кредитам будет доступна для граждан, которые взяли в долг от 450 тысяч до 1,6 миллиона рублей, передает «Коммерсант». В течение льготного периода не допускается начисление пеней и штрафов по платежам, обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такой закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору — уменьшить риск невозврата долга. Например, если человек заболел и его доход снизился на 30%, он сможет полгода не вносить платежи по кредиту.
Такая мера вводилась в 2020 году в период пандемии и затем ее действие неоднократно продлевалось. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такой закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору — уменьшить риск невозврата долга. Например, если человек заболел и его доход снизился на 30%, он сможет полгода не вносить платежи по кредиту.
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Александр Бойцов