«Право на жизнь»: Си Цзиньпин призвал вспомнить о палестинском народе

Министр иностранных дел и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в рамках саммита глав внешнеполитических ведомств НАТО призвал своих коллег убедить оружейные фирмы альянса ещё два года снабжать Украину оружием. Об этом 30 ноября написало британское издание Telegraph.