«Право на жизнь»: Си Цзиньпин призвал вспомнить о палестинском народе

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В честь Международного дня солидарности с палестинским народом лидер КНР Си Цзиньпин выступил с обращением к мировому сообществу, телеграмму главы государства процитировало CCTV.
«Палестино-израильские мирные переговоры должны быть возобновлены как можно скорее, а права палестинского народа на государственность, выживание и возвращение должны быть реализованы как можно скорее», - сообщается в послании Си Цзиньпина.
Китайский лидер также отметил, что разгоревшийся на Ближнем Востоке конфликт в очередной раз доказывает, что достичь общей безопасности можно только уважая право на безопасность каждого отдельного государства.
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Евгения Парфентьева