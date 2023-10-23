Православная церковь в Иерусалиме почтила память погибших в секторе Газа

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Патриарх Иерусалимский Феофил III провел поминальную службу в память о погибших во время обстрелов и бомбежек в секторе Газа. Церковный иерарх отдельно помянул души жертв израильского авиаудара по территории православного храма святого Порфирия.
Об этом сообщила пресс-служба митрополии. Ранее архиепископ Иерусалимской православной церкви Алексий Тивериадский рассказывал, что Израиль ударил ракетой по входу в монастырь, в котором в тот момент укрывалось более 400 человек. В настоящее время известно как минимум о 18 погибших.
Сначала командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляло, что ракета упала во дворе монастыря в результате неудачного пуска со стороны боевиков ХАМАС. Потом израильские военные признали, что снаряд принадлежал ЦАХАЛ, но оправдались тем, что по данным разведки в храме в тот момент укрывались террористы.
Церковь святого Порфирия считается одной из древнейших в мире. Ее постройка относится к V веку, а возраст насчитывает по меньшей мере 1616 лет.
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Сначала командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляло, что ракета упала во дворе монастыря в результате неудачного пуска со стороны боевиков ХАМАС. Потом израильские военные признали, что снаряд принадлежал ЦАХАЛ, но оправдались тем, что по данным разведки в храме в тот момент укрывались террористы.
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Александр Бойцов