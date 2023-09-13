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Решение военной администрации Соединенных Штатов передать Киеву снаряды с обедненным ураном является неэтичным и бесчеловечным. Об этом заявил создатель голландской правозащитной организации Hague Peace Projects Якоб де Йонге.
Таким же неэтичным он считает поставки Украине кассетных боеприпасов. Все это говорит о том, что на Западе практически не осталось вооружений. Союзники Киева обладают масштабным военным производством, но это больше касается денежных вливаний, а не разработки и воспроизводства реальных средств ведения войны, заключил правозащитник.
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Александр Бойцов