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Правозащитник де Йонге назвал передачу Украине снарядов с ураном бесчеловечным шагом

13 сентября 2023, 15:02
Фото: istockphoto/Gerasimov174

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Решение военной администрации Соединенных Штатов передать Киеву снаряды с обедненным ураном является неэтичным и бесчеловечным. Об этом заявил создатель голландской правозащитной организации Hague Peace Projects Якоб де Йонге.

В интервью РИА Новости он назвал такой шаг очень циничным и опасным. Правозащитник вспомнил, что такие снаряды использовались в Ираке, что затем приводило к рождению детей без конечностей или с другими патологиями. Правозащитник назвал такие действия западных политиков тактикой, ведущей к разрушению планеты. Такая тактика отравленной земли просто бесчеловечна, заявил де Йонге.

Таким же неэтичным он считает поставки Украине кассетных боеприпасов. Все это говорит о том, что на Западе практически не осталось вооружений. Союзники Киева обладают масштабным военным производством, но это больше касается денежных вливаний, а не разработки и воспроизводства реальных средств ведения войны, заключил правозащитник.

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#боеприпасы
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Сивков: Россия может припугнуть Запад Северной Кореей
Сивков: Западу будет противостоять Россия, Китай и КНДР
13 сентября 2023, 15:32

Фото: kremlin

На космодроме Восточный спустя почти пять часов завершилась встреча российского и северокорейского лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына. Главы государств вместе осмотрели ракеты, провели переговоры в расширенном формате и тет-а-тет.
Как рассказал «Радио 1» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, визит Ким Чен Ына можно считать историческим. По его мнению, это будет способствовать сдержанности Запада в зоне азиатско-тихоокеанского региона.
«Встреча Путина и Ким Чен Ына – это историческое событие, которое меняет очень серьёзный геополитический уклад в мире. Теперь Западу понятно, что в случае, если он будет раскручивать конфликт на Востоке, в зоне азиатско-тихоокеанского региона, ему будет противостоять не только Китай и Россия, но и КНДР», — сказал Сивков.
Военный эксперт также подчеркнул, что КНДР обладает огромным военным потенциалом и решительностью.
«Если лидеры Китая и России — люди весьма взвешенные и сдержанные, то КНДР может пойти на самые решительные шаги, и это заставит Запад быть более осторожным в этом регионе», — заключил Сивков.
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#россия
#китай
#кндр
#запад
#путин
#ким чен ын
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Подготовка Евросоюза к расширению идет полным ходом
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о начале подготовки к расширению ЕС
13 сентября 2023, 15:29

Фото: iStock/butenkow

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о начале подготовки Европейского союза к расширению, сообщает «ТАСС».
«Нам нужно подумать о том, как наши институты будут работать, включая Европарламент и Еврокомиссию. Нам нужно понимать, как мы обеспечим обязательства в сфере безопасности в мире, где сдерживание имеет большее значение, чем когда-либо. Мы должны ответить на эти вопросы сегодня, если мы хотим быть готовы к завтрашнему дню», — прокомментировала ситуацию Фон дер Ляйен. 

Глава ЕК подчеркнула, что в настоящий момент союз подготавливает новые договоры и конвенции для будущих членов ЕС.

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#ес
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ЕС вычеркнул четверых россиян из своего санкционного списка
Евросоюз снял санкции с четырех граждан РФ
13 сентября 2023, 15:22

Фото: iStock/AlexLMX

Евросоюз снял санкции с четверых российских граждан, однако продлил их в отношении других российских физлиц и компаний. Об этом говорится в заявлении ЕС.
Уточняется, что срок ограничения продлили против многих российских физлиц и организаций. Имена тех, кого Евросоюз вывел из-под своих санкций пока не известны.

«В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать санкции в отношении четырех физлиц», - следует из заявления.

На данный момент с писке санкций Евросоюза числятся около 1800 российских физических и юридических лиц. Попали они под ограничения за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. Им запрещено въезжать на территории стран ЕС, заморожены их активы, также существует запрет на предоставление денежных средств.

Ранее сообщалось, что Европейский союз исключит из санкционного списка бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова. Ранее Европейский суд общей юрисдикции вынес постановление об отмене санкции ЕС против бывшего генерального директора интернет-ритейлера компании Ozon Александра Шульгина. Он попал под ограничения 8 апреля 2022 года.

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#имена
#ограничения
#евросоюз
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Запад неосознанно снабдил Москву «секретным оружием» против Киева
FA: Главным оружием Путина на Украине стало нетерпение и безразличие Запада
13 сентября 2023, 15:12

Фото: iStock/aruba200

Запад, неосознанно, снабдил главу РФ Владимира Путина «секретным оружием» против Киева, об этом пишет Foreign Affairs.
«Безразличие и нетерпение Запада — главное оружие Путина в этом военном конфликте», - прокомментировали ситуацию в издании.

Журналисты отметили, что у Киева не хватает рычагов влияния на западную публику, в то время как терпение лидеров НАТО и ЕС начинает иссякать. Чем объяснить затянувший и безуспешный конфликт – в Киеве уже не знают. 

В то же время, в западных странах грядут выборы, в преддверии которых лидеры Европы и США могут прекратить спонсирование украинского конфликта, чтобы не потерять лицо перед своими избирателями.

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#выборы
#сша
#конфликт
#оружие
#ес
#нато
#украина
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Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский фактически признал провал контрнаступления
13 сентября 2023, 15:03

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «хэппи-энда» у контрнаступления ВСУ не будет – это, фактически, признание провала, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
Ранее Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не кончится «хэппи-эндом», так как украинские войска потеряли много людей.

«Это ошеломительно, что он признает, что они проиграли. Это должно было бы быть в заголовках. Теперь он винит во всем Запад», - прокомментировал ситуацию Зеленский. 

По словам эксперта, провал контрнаступления был понятен большинству западных аналитиков еще в самом его начале, однако, украинская сторона продолжала безуспешные попытки идти на оборонительные укрепления ВС РФ.

«Спасибо, капитан очевидность», - заключил ​о заявлении Зеленского Джонсон.

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#запад
#контрнаступление
#сша
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Подоляк неумело оправдался за слова об интеллекте Индии и Китая
Подоляк обвинил Россию в искажении слов об интеллекте Индии и Китая
13 сентября 2023, 14:31

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Российская пропаганда продолжает вырывать слова из контекста и искажать смысл сказанного – так советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк попытался оправдаться за слова о низком интеллектуальном потенциале Китая и Индии, на свое странице в X.
Подоляк также добавил, что Турция также зарабатывает деньги на украинском конфликте, прикрывая этот факт национальными интересами. При этом Подоляк упомянул, что все эти страны активно вкладывают средства в науку, однако, по его словам, это не говорит о том, что они разбираются в условиях современного мира.

«Классическая российская пропаганда: вырвать из контекста, исказить смысл, растянуть это. Конечно, Турция, Индия, Китай и другие региональные державы все больше и более явно оправдывают свое желание получить глобальную роль в современном мире, и для этого есть все причины: исторические, экономические, культурные, научные и политические. Но глобальный мир намного шире, чем даше самые содержательные региональные национальные интересы», - прокомментировал ситуацию советник. 

В то же время Подоляк, почему-то, не ответил на претензию Пекина. Представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин обратился к Киеву с просьбой разъяснить слова о низком интеллектуальном потенциале их государства.

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#турция
#михаил подоляк
#украина
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Саркози: Отказ от диалога по Украине приведет к мировой войне
13 сентября 2023, 14:17

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В настоящее время отказ от дипломатического урегулирования украинского конфликта может привести к глобальной мировой войне. Об этом заявил бывший президент Франции Николя Саркози.
В интервью французскому телеканалу BFMTV он сказал, что видит только два варианта дальнейшего развития событий. Отказ от мирных переговоров может грозить Украине полным уничтожением. Мало того: при таком варианте планета может скатиться в тотальную войну, отметил экс-президент. Либо второй вариант: переговоры и мирное урегулирование конфликта.

«Я считаю, что мы можем обсудить это с Путиным», — заявил Саркози.

Бывший французский президент и ранее призывал к переговорам по Украине, настаивая, что решить конфликт можно только мирным путем. Более того, он утверждал, что присоединение Украины к НАТО может усугубить положение дел на мировой арене. Также экс-глава Франции называл иллюзией возможность возвращения Крыма под власть Киева. Он напомнил, что полуостров до 1954 года входил в состав России. За подобные высказывания Саркози неоднократно подвергался критике со стороны западных политиков и СМИ.

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#конфликт
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#украина
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Путин раскрыл подробности дальнейшего пребывания Ким Чен Ына в России
Путин: Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре
13 сентября 2023, 14:13

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Амурской области отправится в Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. Об этом рассказал российский лидер.
«Впереди у председателя большая программа. Он же отсюда еще едет в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника - и гражданская, и боевая. Затем будет во Владивостоке», - рассказал глава государства в эфире телеканала «Россия-1».

Во Владивостоке предусмотрена военная часть поездки, которая касается Министерства обороны России. Председателю КНДР продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота, объяснил Путин.

Переговоры Президента РФ Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына окончены. Разговор сначала проходил с участием делегаций двух стран, после чего главы государств пообщались тет-а-тет. После проведения переговоров Путин и Ким Чен Ын приняли участие в официальном обеде, который президент РФ устроил в честь северокорейского гостя.

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#россия
#президент
#кндр
#путин
#рф
#переговоры
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Старый друг лучше новых двух»: итоги встречи Путина с лидером КНДР
Итоги встречи Путина с Ким Чен Ын: КНДР поддерживает СВО на Украине
13 сентября 2023, 14:09

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

На площадке космодрома Восточный в Амурской области завершилась личная встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. О том, как прошли переговоры, что обсудили главы стран и как Северная Корея относится к СВО, читайте в материале «Радио 1».

Ким Чен Ын прибыл в Россию

 
12 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Примечательно, что визит северокорейского главы в Россию стал первым с 2019 года. Ким Чен Ын приехал на спецпоезде зеленого цвета с желтой полосой, который негласно называют «передвижной крепостью».
 

Почему Ким Чен Ын путешествует в основном на поезде?

 
По словам сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгения Кима, северокорейский лидер предпочитает путешествовать на поездах, как это делал его отец Ким Чен Ир, который якобы страдал от боязни полетов. Однако, Ким Чен Ын использует для передвижений самолеты, но отдает им предпочтение редко.

                                                                                                    Фото: РИА Новости/Павел Быркин

Бронепоезд, на котором глава КНДР прибыл в Россию оснащен встроенным вооружением, пуленепробиваемыми стеклами и системами защиты от бомб. Поезд сопровождает охрана, а перед остановками на станциях, железнодорожные линии обесточиваются, чтобы создать помехи другим локомотивам.  Кроме различного замаскированного вооружения в вагонах перевозятся автомобиль и небольшой вертолет для экстренной эвакуации. Из-за значительной массы спецсостава, его скорость не превышает 60 км/ч.

 

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына

 
К вагону состава, на котором северокорейский лидер прибыл в Россию подали трап с красной дорожкой. По обеим сторонам трапа стоял почетный караул. Глава КНДР прибыл совместно с делегацией, которая вскоре после прибытия отправилась на встречу с российскими коллегами.

На протяжении длительного времени, место проведения переговоров лидеров стран оставалось в тайне. Однако, утром 13 сентября северокорейский глава прибыл на космодром «Восточный», где его уже ждал президент России, который приехал раньше коллеги и успел ответить на несколько вопросов журналистов. Президента России спрашивали о том, будет ли Россия помогать КНДР запускать свои спутники и ракеты, а также какие темы главы стран обсудят в ходе переговоров. Владимир Путин сообщил, что планируется обсуждение многих вопросов, он также добавил, что одной из целей визита Ким Чен Ына в Россию стало рассмотрение вопроса взаимодействия стран в части запусков ракет и спутников. По словам российского президента, КНДР пытаются развивать космос и проявляют заинтересованность ракетной техникой. Он также добавил, что Россия обладает компетенций в подобных вопросах, поэтому окажет содействие северокорейским партнерам.  

«КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике. Они космос пытаются развивать. У нас компетенции хорошие. Покажем» - заявил Владимир Путин.
В свою очередь, прибывший для проведения переговоров глава КНДР заявил, что очень признателен российскому президенту за приглашение, невзирая на его занятость.

Как прошли переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына


В ходе экскурсии по космодрому «Восточный», Ким Чен Ын задавал предметные и конкретные вопросы относительно представленных объектов, их характеристик, и интересовался ракетной техникой и космонавтикой.
Кроме того, северокорейский глава заявил, что ему и делегации удалось увидеть настоящее и будущее российский космической державы. В ходе встречи лидеры стран также обсудили двустороннее сотрудничество и торгово-экономические отношения между государствами.

                                                                                                   Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о переговорах в ходе общения с журналистами и сообщил, что лидеры стран обсудили сотрудничество, но обнародовать детали переговоров не планируется.
Спикер Кремля также отметил, что предостережения Вашингтона, которые они неоднократно озвучивали на фоне укрепления военно-технического сотрудничества между Россией  КНДР менее важны для глав государств, чем двусторонние отношения, на которые будут ориентироваться Москва и Пхеньян.

В свою очередь, Ким Чен Ын назвал отношения с Россией самым первым приоритетом КНДР и выразил уверенность в том, что встреча с российским президентом укрепит отношения между странами и поднимет их сотрудничество на новый уровень. Северокорейский лидер подчеркнул, что страны намерены вместе бороться против империализма.

Ким Чен Ын об Украине



                                                                                                    Фото: РИА Новости/Артем Геодакян


Глава КНДР также озвучил свою точку зрения относительно вооруженного конфликта на Украине. Он выразил уверенность в победе российской армии над «сборищем зла». Ким Чен Ын назвал борьбу на Украине священной и отметил, что сборище, претендующее на гегемонию, будет повержено. Он также добавил, что Пхеньян поддерживает решения российского правительства и президента Владимира Путина всегда и во всем. 

Ким Чен Ын предсказал итоги СВО
Ким Чен Ын предсказал итоги СВО

Ким Чен Ын предложил тост за Путина и победу России

Во время обеда с российским президентом после завершения переговоров, Ким Чен Ын произнес тост за победу России в вооруженном конфликте на Украине, пожелал здоровья Владимиру Путину и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

Российский президент поблагодарил Ким Чен Ына за визит и поднял бокал за его здоровье, дружбу между государствами и процветание двух народов. Он также привел русскую пословицу: «Старый друг лучше новых двух».
По словам Владимира Путина, северокорейский коллега не торопится покидать Россию и намерен посетить оборонные заводы Комсомольска-на Амуре, после чего отправится во Владивосток.

Итоги переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына 


                                                                                                   Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Помимо обсуждения вопросов, связанных с ракетным вооружением и космосом, лидеры стран обменялись мнениями относительно ситуации в мире и регионе, а также обсудили развитие отношений в области сельского хозяйства. Президент России Владимир Путин сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах. 

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