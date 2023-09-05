Правозащитники HRW обвинили ВСУ в убийстве жителей Изюма кассетными бомбами

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Представитель организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм заявила, что жители Изюма гибли в 2022 году из-за обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами. Об этом она сообщила изданию РИА Новости.
По словам Уорхэм, по всей территории населенного пункта были разбросаны остатки боеприпасов. Также, представитель организации заверила, что в распоряжении правозащитной компании есть данные о гражданских лицах, которые погибли от применения данного вида вооружения со стороны ВСУ.
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Анастасия Крестьянова