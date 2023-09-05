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Правозащитники HRW обвинили ВСУ в убийстве жителей Изюма кассетными бомбами

05 сентября 2023, 14:27
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Представитель организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм заявила, что жители Изюма гибли в 2022 году из-за обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами. Об этом она сообщила изданию РИА Новости.

По ее словам, организация провела исследования и установила, что в Изюме проводились военные действия с применением кассетных боеприпасов со стороны ВСУ.

По словам Уорхэм, по всей территории населенного пункта были разбросаны остатки боеприпасов. Также, представитель организации заверила, что в распоряжении правозащитной компании есть данные о гражданских лицах, которые погибли от применения данного вида вооружения со стороны ВСУ.

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#вооружения
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МИД РФ предостерег США от идеи вернуть ядерное оружие в Британию
Захарова: РФ воспримет возврат ядерного оружия в Британию шагом к эскалации
05 сентября 2023, 14:57

Фото: iStock/ Ilya Burov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что Россия воспримет как шаг к эскалации возможное возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании. Об этом она сообщила в ходе брифинга.
Прежде, британские издания сообщали, что военно-воздушные силы США намерены вернуть ядерное оружие на территорию Британии. Однако, официального подтверждения со стороны властей получено не было.  

Захарова прокомментировала возможное размещение ядерного оружия США на территории Британии и заявила, что такое решение властей будет расценено Москвой как шаг к эскалации. Она добавила, что в настоящее время стоит задача выводы ядерных вооружений США из европейских стран. Обратные действия будут свидетельствовать об усугублении ситуации.

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#сша
#оружие
#запад
#ядерное оружие
#захарова
#рф
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Зеленский решил построить украинские военные базы в Крыму
Зеленский подписал указ о новом территориальном устройстве Крыма
05 сентября 2023, 14:47

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Глава Украины Владимир Зеленский подписала закон о территориальном переустройстве Крым, об этом сообщило представительство Зеленского на полуострове.
В соответствии с планами украинского лидера, в Крыму должны построить военные и военно-гражданские администрации на территориях территориальных общин. Помимо этого, правительство постановило подготовить к восстановлению публичную власть на полуострове, а также подготовить Крым к декоммунизации. Все это Зеленский приказал устроить за один месяц.

«Главная цель закона — подготовка основы для деоккупации полуострова»,— прокомментировали ситуацию представители главы Украины в Крыму.

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#военные
#правительство
#власть
#крым
#зеленский
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Депутат Матвеев: Госдума рассмотрит законопроект о возвращении перехода на летнее время
05 сентября 2023, 14:43

Фото: istockphoto/Roman Stavila

Профильный комитет Государственной думы РФ рассмотрит законопроект о переходе на летнее время, несмотря на отрицательны отзыв правительства. Об этом заявил депутат ГД Михаил Матвеев.
В беседе с РИА Новости парламентарий подчеркнул, что, согласно проекту, восстановить переход на летнее время планируется с марта 2024 года, поэтому до означенного времени нижняя палата парламента должна определиться, станет ли проект законом.

Законопроект был внесен в Госдуму 21 июня. Он предусматривает перевод часов на один час вперед в период с марта по октябрь. Необходимость этого авторы объясняют тем, чтобы в указанный период на один час позже наступал рассвет и темное время суток. В России переход на летнее и зимнее время осуществлялся до 2012 года, а в большинстве европейских стран он применяется до сих пор.

Правительство РФ не поддержало идею возвращения к сезонному переводу часов.

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#правительство
#проект
#законопроект
#переход
#рф
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Депутат Новиков: «У Китая и России высокий авторитет среди африканских стран»
05 сентября 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/btgbtg

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Россия и Китай имеют высокий авторитет в Африке, поэтому отсутствие лидеров стран на G20 не означает, что Москва и Пекин не будут представлены на саммите.
«Запад может просчитывать это как угодно. У Китая и России весьма высокий авторитет среди африканских стран. Это обеспечено многими обстоятельствами, в том числе важными историческими событиями. СССР сыграл особую роль в освобождении Африки от колониализма. Такие вещи не забываются, и в Африке об этом помнят и высоко оценивают роль СССР», — заявил в беседе с NEWS.ru Новиков.

До этого сообщалось, что ЕС намерен воспользоваться отсутствием российского президента Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20 в Индии, чтобы оказать давление на африканские страны и усилить влияние на континенте.

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#россия
#запад
#китай
#африка
#политика
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Турция исключила перспективы по достижению мира на Украине
Эрдоган заявил об отсутствии перспектив по достижению мира на Украине
05 сентября 2023, 13:54

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что на текущий момент нет никаких перспектив для достижения мира на Украине.
По его словам, позиция Анкары относительно украинского конфликта остается прежней.  

Президент Турции заявил, что с начала конфликта, страна выступает за его дипломатическое урегулирование и прекращение военных действий. Эрдоган подчеркнул, что Турция не намерена подливать масла в огонь и стремилась добиться переговоров участников конфликта.  

Эрдоган отметил, что никаких перспектив по достижению мира на Украине не просматривается. 

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#президент
#турция
#отношения
#рф
#украина
#сво
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Песков заявил, что Россия не собирается уходить из региона Южного Кавказа
05 сентября 2023, 13:29

Фото: iStock/irgit

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с обвинениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна об отдалении России от региона Южного Кавказа.
По словам Пескова Россия не может и не хочет покидать регион Южного Кавказа, так как является его неотъемлемой частью.

По словам пресс-секретаря Путина, на территории России проживает большее количество армян, чем в самой Армении. Эти люди вносят вклад в развитие государства. Поэтому Россия продолжит помогать Армении в районе Южного Кавказа, а, в частности, в Нагорном Карабахе, чтобы стабилизировать обстановку в этом месте.

Кроме того, Песков заявил, что залогом успеха является следование тем трёхсторонним договорённостям, которые были заключены в 2020 году.

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#дмитрий песков
#армения
#россия
#соглашения
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Индия намерена сменить название
The Economic Times: Индия намерена сменить название на Бхарат
05 сентября 2023, 13:26

Фото: iStock/NatanaelGinting

Индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат, об этом пишет издание The Economic Times.
Рассмотреть резолюцию предлагается на специальной сессии парламента, проведение которой запланировано с 18 по 22 сентября.  

Депутат верхней палаты индийского парламента заявил, что наименование страны, которое она носит в настоящее время должно быть вычеркнуто из Конституции. По его словам, Индия - древнейшее название страны, которое является символом рабства. Прежде, страна носила название Бхарат, но была переименована британцами. 

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#индия
#страны
#депутат
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Песков отказался комментировать расследование в отношении Суровикина
05 сентября 2023, 13:09

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистки издания France-Press о расследовании в отношении генерала Сергея Суровикина.
Днём ранее отказался от комментариев по этой теме и министр обороны России Сергей Шойгу. Его спросили об уголовном преследовании генерала Суровикина после проведения пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в Сочи 4 сентября.

Газета The New York Times ранее заявляла, что генерал Суровикин знал о мятеже, который готовит ЧВК «Вагнер», и помогал в его организации. Кроме того, некоторые командиры согласились стать частью заговора, чтобы сменить руководство Минобороны. Однако официального подтверждения данной информации не последовало.

После попытки мятежа ЧВК «Вагнер» местоположение генерала Суровикина было неизвестно в течение двух месяцев. Однако 4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала фотографию, на которой видно, что генерал вместе с женой идёт по одной из улиц Москвы.

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#дмитрий песков
#сергей шойгу
#ксения собчак
#вагнер
#минобороны
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Песков заявил о достижении Путиным и Эрдоганом цели встречи в Сочи
05 сентября 2023, 13:06

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина была осуществлена с целью сверки часов, так как у стран богат комплекс двусторонних отношений. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
По словам спикера Кремля, лидеры стран поделились друг с другом мнениями, относительно региональных и мировых проблем.

Песков отметил, что стоящие перед переговорами цели были достигнуты. Он также добавил, что фиксации каких-либо договоренностей не было и о письменных документов по итогам встречи не сообщается, однако, переговоры были конструктивными и плодотворными. 

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#турция
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