Правозащитную группу «Агора» признали нежелательной в России

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Минюст РФ признал нежелательной в России правозащитную группу «Агора»
Сообщается, что ранее данную инициативу направила Генпрокуратура РФ. Ведомство выявило в деятельности организации признаки, которые представляли угрозу безопасности страны и ее конституционному строю.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
Анастасия Крестьянова