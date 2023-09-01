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Правящая партия Грузии начала импичмент президента

В Грузии готовят импичмент президента из-за несогласованных визитов в ЕС
01 сентября 2023, 10:12
Фото: iStock/Denis Kabanov

Фото: iStock/Denis Kabanov

Правящая партия Грузии готовит импичмент президента из-за несогласованных визитов в ЕС. Об этом говорится в заявлении партии.

В ходе брифинга, лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что действующий президент страны обвиняется в грубом нарушении Конституции Грузии.

По мнению правящей партии, лидер государства Саломе Зурабишвили не согласовывала с правительством страны свои визиты в страны Евросоюза. Подобные действия государственного лидера являются грубым нарушением основного закона страны, сочли в партии.

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#запад
#грузия
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Киев признал разработку дальнобойных ракет с 2020 года
На Украине признали, что страна разрабатывает дальнобойное оружие с 2020 года
01 сентября 2023, 10:49

Фото: iStock/Silent_GOS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна начала разработку дальнобойного оружия в 2020 году. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Рада».
По словам политика, разработка ракет началась в марте 2020 года и решение о производстве данного вида вооружения было принято в ходе подготовки к вооруженному конфликту с Россией.  

Данилов заявил, что изготовление ракет является сложным процессом, в котором задействованы большие группы специалистов. Дальнобойность таких ракет позволяет преодолевать расстояние в тысячи километров, добавил он.  

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#оружие
#политика
#украина
#разработка
#всу
#вооружения
#рф
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Такер Карлсон заявил, что Байден уничтожает Западную Европу
Карлсон: Затягивая конфликт на Украине Байден уничтожает Западную Европу
01 сентября 2023, 10:24

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Затягивая конфликт на Украине, глава США Джозеф Байден уничтожает своего единственного союзника - Западную Европу, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле.
 «У нас есть только один настоящий союзник — это Западная Европа, и она разрушается из-за конфликта. Экономика Германии была раздавлена, когда администрация Байдена взорвала «Северный поток», - прокомментировал ситуацию Карлсон. 

По мнению журналиста, Соединенные Штаты уже потеряли былое мировое господство, и сейчас продолжают безостановочно «падать вниз».

Америка стремится к очередной Великой депрессии, заключил Карлсон. 

Ранее стало известно, что немецкие следователи, которые ведут расследование взрывов на «Северных потоках», все больше убеждаются в причастности Киева к этому теракту.

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#европа
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#сша
#джозеф байден
#украина
#конфликт
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В Германии пожаловались на новую зависимость от России
BZ: Отказ ФРГ от газа из России привел к зависимости от российских удобрений
01 сентября 2023, 08:43

Фото: iStock/MikeMareen

Сократив закупки газа в РФ, Германия стала зависеть от российских сельскохозяйственных удобрений. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.
Авторы статьи заявили, что ФРГ хотела избавиться от газовой зависимости РФ, однако, теперь нуждается в систематической поставке удобрений. Так, импорт азотных удобрений из РФ увеличился на 334% по сравнению с прошлым годом.

Немецкие химические предприятия стали нести убытки, так как цены на энергию возросли. Для выхода из кризисной ситуации, Германия была вынуждена импортировать удобрения. 

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#германия
#фрг
#предприятия
#импорт
#рф
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Breitbart: Отставка британского министра обороны Уоллеса является плохой новостью для Украины
01 сентября 2023, 08:19

Фото: istockphoto/peterspiro

Отставка министра обороны Великобритании Бена Уоллеса является крайне неприятной новостью для Украины, так как с его уходом Киев лишается одного из своих ближайших союзников.
Об этом пишет британское издание Breitbart. В публикации указано, что на протяжении всего своего срока пребывания на посту главы оборонного ведомства, то есть в течение четырех лет, Уоллес курировал «военную реакцию» Британии на украинский конфликт. В своем заявлении об уходе с должности он также призвал увеличить финансирование британских вооруженных сил, так как он уверен, что в ближайшее десятилетие мир станет «менее безопасным и стабильным».

На посту министра обороны Уоллеса сменит бывший министр энергетики британского правительства Грант Шаппс, являющийся давним и верным союзником премьер-министра Риши Сунака. Обозреватели издания полагают, что кадровые перестановки в кабинете министров связаны с выборами, запланированными на следующий год.

Что касается Уоллеса, то он заранее сообщил о своем намерении оставить пост главы Минобороны и добавил, что в предстоящей жизни вне политики с удовольствием поработал бы барменом.

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#конфликт
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#мир
#минобороны
#великобритания
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Захарова прокомментировала появление карт Китая с частью территории РФ
Захарова прокомментировала включение российской территории в карту Китая
01 сентября 2023, 07:34

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выпуск карт КНР, на которых часть территорий России обозначена как китайская. Она заявила, что пограничный вопрос между Россией и Китаем «окончательно разрешен». Об этом она сообщила изданию РБК.
Она пояснила, что речь идет об официальных картах КНР, которые были выпущены за последний год. В соответствии с договором 2008 года, Большой Уссурийский остров, находящийся на реке Амур, обозначен как самая восточная точка Китая.  

Дипломат подчеркнула, что делимитация общей границы завершена на всей ее протяженности, в том числе на данном острове. Такое решение стало результатом многолетних усилий обоих сторон. Соответствующие договоренности закреплены соглашениями о дружбе и сотрудничестве, отметила Захарова. 
 
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#режим
#дипломат
#минобороны
#захарова
#китай
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Нуланд довели до отчаяния в Африке
Grayzone: Нуланд находилась на грани отчаяния во время поездки в Африку
01 сентября 2023, 06:58

Фото: iStock/rarrarorro

Заместитель главы госдепа США Виктория Нуланд была на грани отчаяния во время визита в ЮАР из-за произошедшего госпереворота в Нигере. Об этом пишет издание Grayzone, ссылаясь на собственный источник.
Собеседник издания сообщил, что Нуланд отправилась в тур по африканскому региону до начала военного мятежа в стране.
 
Заместитель главы американского госдепа и ее команда не были готовы к произошедшим в Нигере событиям, рассказал чиновник из ЮАР, который предпочел остаться анонимом. Он также отметил, что впервые видел делегацию в таком отчаянии, хотя занимает свой пост на протяжении 20 лет. 
 
По словам высокопоставленного должностного лица ЮАР, перемены в Нигере застали Нуланд врасплох. 

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#переговоры
#Нигер
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Источник: Турция и ООН знают о проекте зернового коридора через Дунай
Турция и ООН знают о проекте альтернативы «зерновому коридору» через Дунай
01 сентября 2023, 06:11

Фото: iStock/Nastco

Турецкие власти и Организация Объединенных Наций были уведомлены о плане разработки альтернативного маршрута «зернового коридора» через реку Дунай. Представители Турции в процессе обсуждения выразили свои опасения и подчеркнули озабоченность в свете продолжающегося конфликта, сообщил информированный источник, участвующий в переговорах, агентству РИА Новости.
Сообщается, что Соединенные Штаты Америки сотрудничают с Румынией и Молдавией для расширения экспортных возможностей украинского зерна через Дунайский регион. Ранее представитель американского государственного департамента передал агентству Reuters информацию о работе США над увеличением объема украинского зерна, путем его транзита через дунайский маршрут. Он также отметил, что американская сторона стремится удвоить объемы транспортировки украинского зерна через Дунай.

Источник также поделился, что американская администрация выразила поддержку мерам, предпринимаемым ООН и Турцией для возобновления «зерновой сделки». Однако власти Турции выразили свою озабоченность по поводу возможных рисков, связанных с альтернативными маршрутами, особенно в свете активизации напряженности в Черноморском регионе. Турецкая сторона придерживается позиции о восстановлении оригинального «зернового соглашения», и в данном направлении продолжается совместная работа.

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#соглашения
#сделки
#администрация
#регион
#оон
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Илон Маск оскорбил Байдена
Илон Маск резко высказался о возрасте Байдена
01 сентября 2023, 05:53

Фото: сайт Кремля

Американский миллиардер Илон Маск резко высказался относительно возраста действующего президента США Джо Байдена на странице своего аккаунта в Twitter.
Бизнесмен таким образом отреагировал на пост, опубликованный одним из пользователей, в котором было представлено видео с видимо «замороженным» 81-летним лидером республиканцев в сенате, Митчем Макконнеллом.

«Макконнелл и Байден могли бы пройти кастинг на роль персонажа Хранителя склепа из телесериала „Байки из склепа“, даже без использования грима и спецэффектов!» - заявил Маск, намекнув на высокий возраст обоих политиков.
Вдругом твите миллиардер назвал Макконнелла «бедняком», заявив, что наступило время для него уйти в отставку, и добавив, что происходящее с ним является «позором для страны».

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Финский генерал Товери заявил, что Запад боится давать ВСУ современную технику из-за России
01 сентября 2023, 03:10

Фото: iStock/naumoid

Бывший глава разведки генштаба Финляндии, генерал-майор в отставке Пекка Товери заявил, западные страны в основном поставляют ВСУ устаревшие машины, потому что бояться, что современная техника после передачи Украине может оказаться в руках РФ.
Об этом пишет Ilta-Sanomat.

«Никто не хочет передавать последние версии военных технологий русским. На такой риск идти не стоит», — цитирует издание слова Товери.

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#нато
#всу
#рф
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