Правящая партия Грузии начала импичмент президента

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Правящая партия Грузии готовит импичмент президента из-за несогласованных визитов в ЕС. Об этом говорится в заявлении партии.
По мнению правящей партии, лидер государства Саломе Зурабишвили не согласовывала с правительством страны свои визиты в страны Евросоюза. Подобные действия государственного лидера являются грубым нарушением основного закона страны, сочли в партии.
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Анастасия Крестьянова