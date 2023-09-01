Правящая партия Грузии начала импичмент президента

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выпуск карт КНР, на которых часть территорий России обозначена как китайская. Она заявила, что пограничный вопрос между Россией и Китаем «окончательно разрешен». Об этом она сообщила изданию РБК.