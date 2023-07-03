Правящая партия Грузии сообщила о планах оппозиции по взятию Сочи

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Председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что некоторые представители оппозиции в Грузии, во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в РФ, планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и Сочи.
Председатель партии заявил, что оппозиция продемонстрировала свою готовность к открытию второго фронта в Грузии, использовав для этого предлог, ввиде ситуации в РФ. Кобахидзе назвал недопустимым то, чтобы грузины, абхазы и осетины проливали кровь друг друга и отметил, что это будет являться преступлением перед будущим поколением.
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Анастасия Крестьянова