Правящая партия Грузии сообщила о планах оппозиции по взятию Сочи

Председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что некоторые представители оппозиции в Грузии, во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в РФ, планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и Сочи.







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Он отметил, что грузинская оппозиция поддерживала действия главы ЧВК Пригожина и намеревалась войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи, пишет агентство ТАСС.Председатель партии заявил, что оппозиция продемонстрировала свою готовность к открытию второго фронта в Грузии, использовав для этого предлог, ввиде ситуации в РФ. Кобахидзе назвал недопустимым то, чтобы грузины, абхазы и осетины проливали кровь друг друга и отметил, что это будет являться преступлением перед будущим поколением.