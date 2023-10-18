Правящая партия Турции считает, что по больнице в Газе ударил Израиль

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Ракету по больнице в секторе Газа выпустила израильская сторона, считает представитель правящей партии Турции (AK Parti) Омер Челик в ходе брифинга.
«Все эксперты однозначно утверждают, что эта ракета была выпущена Израилем по больнице. Эти атаки были приняты с бесчеловечными приговорами, а затем удалены из аккаунтов. Международные организации остаются лишь зрителями на фоне того, как миллионы людей в течение нескольких дней подвергаются этим бомбардировкам на крошечной территории Газы», - прокомментировал ситуацию Челик.Ранее представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что Израиль нанёс удар по больнице в секторе Газа с помощью управляемых ракет. По словам Бархума, израильские Вооруженные силы нанесли удар по Аль-Ахли управляемыми ракетами после того, как сотрудники службы общей безопасности Израиля несколько раз позвонили в больницу и пригрозили взорвать её.
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Евгения Парфентьева