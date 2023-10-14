Правящую партию Польши уличили в желании силой сохранить власть после выборов

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Генерал Петр Пытель из польской армии выразил мнение, что правящая партия Польши «Право и Справедливость» (PiS) может прибегнуть к силовым методам, чтобы сохранить власть в случае поражения на парламентских выборах. Он заявил об этом в беседе с газетой «Gazeta Wyborcza».
По словам Пытеля, бывший начальник Генерального штаба, генерал Раймунд Анджейчак тоже не исключал подобного развития событий в случае поражения партии PiS на выборах. Он уточнил, что такие действия, в случае необходимости, должны будут осуществляться с привлечением командного состава армии, обладающего опытом в вопросах обороны.
Он также добавил, что данная тема обсуждается внутри армии, и подчеркнул напряженную обстановку на границе с Белоруссией. По его мнению, руководящий состав, отвечающий за оборону, не обладает необходимой компетентностью.
Парламентские выборы в Польше намечены на 15 октября. Основным конкурентом для правящей партии PiS является «Гражданская коалиция», возглавляемая бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском.
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«Потому что сегодня в армии можно обеспечить политический контроль над такими командирами», — пояснил Пытель в своем интервью.
Парламентские выборы в Польше намечены на 15 октября. Основным конкурентом для правящей партии PiS является «Гражданская коалиция», возглавляемая бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском.
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Артем Кузьмин