Пребывание в космосе признали вредным для потенции

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Группа американских ученых из Университета Северной Каролины и Университета штата Флорида пришла к выводу, что пребывание космонавтов в космосе может негативно сказываться на потенции, вызывая эректильную дисфункцию. Опубликованные в журнале FASEB результаты исследования основаны на серии имитационных экспериментов на самцах крыс.
Основные изменения в сосудистых тканях вызваны относительно низкими дозами космической радиации и невесомостью. Ученые связывают негативные последствия с увеличением окислительного стресса. Возможно, лечение таких последствий с помощью различных антиоксидантов может быть перспективным направлением.
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Артем Кузьмин