Предполагаемый самолет Пригожина сел в Белоруссии

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Предполагаемый самолет Евгения Пригожина приземлился на аэродроме Белоруссии
Бизнес-джет главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 уже приземлился на военном аэродроме Мачулищи, который находится под Минском. Об этом сообщили в Telegram-канале «Белорусский гаюн».
По информации источника, борт приземлился Предполагаемый самолет Пригожина прилетел в 7:40. Уточняется, что уже в 7:58 на военном аэродроме сел еще один бизнес-джет BAe 125-800B с номером RA-02878, который вылетал из Санкт-Петербурга.
Точной информации о том, кому именно в настоящий момент принадлежит самолет RA-02795, нет. Но с 2019 года он был под ограничениями США и связан с Пригожиным.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в США раскрыли следующий шаг Путина по Украине.
По информации источника, борт приземлился Предполагаемый самолет Пригожина прилетел в 7:40. Уточняется, что уже в 7:58 на военном аэродроме сел еще один бизнес-джет BAe 125-800B с номером RA-02878, который вылетал из Санкт-Петербурга.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в США раскрыли следующий шаг Путина по Украине.
Татьяна Лаврова