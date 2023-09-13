Председатель ООН Фрэнсис рассказал, исчезнет ли Генассамблея

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Председатель Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис считает, что организация не может исчезнуть, но признаёт существующие проблемы. Об этом сообщает РИА Новости.
Он выразил абсолютную уверенность в том, что ООН не повторит судьбу Лиги Наций.
При этом, он отметил, что организация сталкивается с рядом серьёзных проблем. В частности, некоторые страны недовольны тем, как ООН решает различные вопросы. Фрэнсис признал, что раньше ассамблея показывала действительно хороший результат, действуя решительно и, тем самым, решая проблемы и улучшая жизни. По ряду причин организация потеряла эту способность, уточнил собеседник РИА Новости.
В заключение председатель Генассамблеи ООН подчеркнул, что его задача на этом посту – вернуть организации статус мощной и уверенной в решении сложных проблем в интересах всех стран.
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При этом, он отметил, что организация сталкивается с рядом серьёзных проблем. В частности, некоторые страны недовольны тем, как ООН решает различные вопросы. Фрэнсис признал, что раньше ассамблея показывала действительно хороший результат, действуя решительно и, тем самым, решая проблемы и улучшая жизни. По ряду причин организация потеряла эту способность, уточнил собеседник РИА Новости.
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Анастасия Чинкова