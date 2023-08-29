Председатель ООН Короши: Мир стоит на пороге ядерной войны

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Угроза ядерной войны сейчас как никогда высока. Об этом заявил председатель ГА ООН Чаба Короши в ходе заседания Генассамблеи.
По его словам, причиной приближения к ядерной катастрофе стало увеличивающееся количество вооружённых конфликтов, геополитическая конкуренция и недоверие.
Короши напомнил, что за 2022 год на мировые оборонные расходы было потрачено 2,2 триллиона долларов, что является рекордным показателем.
Также он заявил о постоянных угрозах использования ядерного оружия в российско-украинском конфликте.
Ранее в российском МИД заявили, что Россия не будет отзывать свою ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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Короши напомнил, что за 2022 год на мировые оборонные расходы было потрачено 2,2 триллиона долларов, что является рекордным показателем.
Ранее в российском МИД заявили, что Россия не будет отзывать свою ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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Анастасия Чинкова