Представитель ЕС Стано призвал Россию вернуться к зерновой сделке

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Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Брюсселе призывают РФ вернуться к участию в зерновой сделке.
Отмечается, что Стано не прокомментировал готовность Евросоюза способствовать облегчению российского сельскохозяйственного экспорта.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не дал ответ на письмо генсека ООН Антониу Гетерреша. Уточняется, что в этом письме Гутерриш описал новые условия по возобновлению зерновой сделки.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия готова продлить зерновую сделку, если будут выполненные данные ей обещания.
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Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не дал ответ на письмо генсека ООН Антониу Гетерреша. Уточняется, что в этом письме Гутерриш описал новые условия по возобновлению зерновой сделки.
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Екатерина Коршунова