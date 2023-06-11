Представитель итальянского МИДа высказался о вступлении Украины в НАТО

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«Между тем мы идем к постоянному совету НАТО-Украина. Это важный шаг, поскольку он вовлекает Киев в международные решения», — заявил Таяни, подчеркивая, что вопрос о вступлении Украины в НАТО нужно решать после завершения конфликта.
Ранее Минобороны Италии заявило о планах отправить военных на восточный фланг НАТО. Италия планирует в 2023 году направить 3,4 тыс. военных для укрепления восточного фланга НАТО, пишет Corriere della Sera со ссылкой на министра обороны страны Гвидо Крозетто. Кроме этого, Италия планирует использовать около 600 единиц оборудования в этих миссиях, включая пять морских и около 30 воздушных средств.