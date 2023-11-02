Представитель израильской армии заявил, что операция по окружению Газы завершена

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Операция по окружению сектора Газа завершена, об это заявил глава армейской пресс-службы бригадный генерал Даниэль Хагари, его слова приводит газета Haaretz.
«Усилия по окружению города Газа завершены. Солдаты атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции и пусковую инфраструктуру ХАМАС», - прокомментировал ситуацию Хагари.
Ранее в Минобороны Израиля заявляют, что войска ЦАХАЛ уже в городе Газа. Бойцы ЦАХАЛ действуют в городе Газа несколько дней. Военные окружают его с разных направлений. По его словам, Израиль продвинулся к важному этапу войны. По его словам, израильская армия задействовала менее половины ВВС Израиля. ЦАХАЛ готов к атаке и других фронтов, «если потребуется».
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Евгения Парфентьева