Представитель МИД Ирана Канаани опроверг информацию о поставке России БПЛА

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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани вновь опроверг информацию о поставках беспилотников России. Об этом он сообщил на еженедельной пресс-конференции.
Канаани также заявил, что решать конфликт между двумя странами нужно мирным путём. А западные государства, которые обвиняют Иран в поставках вооружения, должны сами прекратить это делать по отношению к Украине, поскольку такие действия лишь усугубляют проблему.
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