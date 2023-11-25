Представитель МИД РФ Захарова назвала манипуляцией видео Сунака с молотком

Фото: официальный Telegram-канал МИД России
Кадры, на которых премьер британского правительства Риши Сунак «неправильно» пользуется молотком во время мастер-класса, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала примером манипуляции информацией.
Мария Захарова в своём телеграм-канале написала, что «в полной версии видео чётко видно и слышно, что мастер попросила Сунака использовать боковую часть инструмента. А лейбористы специально опубликовали только ту часть, где совет мастера не звучал, отметила Захарова.
Таким же образом западные страны создают фейки о России, считает представитель МИД РФ. Иностранные СМИ, по словам Захаровой, вырывают цитаты политиков из контекста. В итоге до читателей доходит искаженная информация.
Захарова считает, что налогоплательщики ЕС спонсируют бандитизм на Украине
В ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям против РФ
Северная Македония на три дня открыла небо для Лаврова перед саммитом ОБСЕ
Таким же образом западные страны создают фейки о России, считает представитель МИД РФ. Иностранные СМИ, по словам Захаровой, вырывают цитаты политиков из контекста. В итоге до читателей доходит искаженная информация.
«Антироссийская же медиакомпания носит характер пандемии», —написала Мария Захарова.Читайте также:
Захарова считает, что налогоплательщики ЕС спонсируют бандитизм на Украине
В ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям против РФ
Северная Македония на три дня открыла небо для Лаврова перед саммитом ОБСЕ
Мария Фирсова