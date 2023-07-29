Представитель Минобороны Китая Тань: оборонное сотрудничество Москвы и Пекина не несет угроз

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Оборонное сотрудничество России и Китая направлено на поддержание мира и стабильности и не угрожает ни одной стране, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, слова которого приводит РИА Новости.
«Китайско-российское оборонное сотрудничество основано на принципах неприсоединения, неконфронтации <...> направлено на поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире и не представляет угрозы ни для одной страны», —процитировало Тань Кэфэя министерство обороны Китая в своем аккаунте в социальной сети WeChat в субботу, 29 июля.Такая реакция оказалась связана с публикацией так называемой «Белой книги» Японии. Это ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны Японии за истекший год.
На днях министерство обороны КНР сообщило, что военно-морские и воздушно космические силы России примут участие в совместных учениях «Север. Взаимодействие-2023», целью которых станет отработка стратегического взаимодействия между российскими и китайскими вооруженными силами, укрепление способности поддерживать мир и безопасность в регионе, а также противостоять возможным внешним вызовам.
За прошедший 2022 год Россия и КНР провели наибольшее за последние 20 лет количество совместных военных учений, а именно шесть. А всего после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Москва и Пекин провели уже 36 совместных военно-морских и сухопутных учений, тогда как за предыдущее десятилетие их было всего десять.
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