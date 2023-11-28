Представитель МККК заявил о странном размещении заложников ХАМАС

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Движение ХАМАС удерживает заложников прямо в зоне боевых действий в секторе Газа директор Регионального управления оперативной деятельности МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони, в интервью для «РБК».
«Специфика ситуации заключается в том, что заложников удерживают на поле боя, на передовой. Это очень нетипично», - объяснил Карбони.
По его словам, во всех остальных конфликтах, участие в которых принимали представители Красного Креста, для заложников выделялось безопасное место. Здесь же пленные находятся, буквально, в радиусе боевых действий, что значительно осложняет работу организации, подчеркнул Карбони.
При этом, он не стал раскрывать условия содержания пленных Израиля и ХАМАС. По его словам, эта информация является конфиденциальной.
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