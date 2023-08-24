Представитель Подмосковья Тимченко стал секретарём территориального избиркома ДЭГ

Фото: Мособлизбирком
Представитель Московской области Антон Тимченко избран секретарём территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Состоялось первое организационное заседание ТИК ДЭГ, в ходе которого тайным голосованием на должность секретаря был избран Тимченко. Его кандидатуру предложили Политическая партия «Гражданская Платформа» и Общественная палата Московской области.
По итогам заседания прошла пресс-конференция с участием членов ЦИК России, ТИК ДЭГ, представителей партий и экспертов дистанционного электронного голосования. Участники из разных регионов, где в этом году пройдёт ДЭГ, задали вопросы, что делать, если во время онлайн-голосования отключился интернет, как защитят данные избирателей при онлайн-голосовании, как будет обеспечиваться наблюдение за ДЭГ и можно ли будет воспользоваться дистанционным электронным голосованием из-за границы.
9 августа Центризбиком России сформировал территориальный избирком для проведения дистанционного электронного голосования. В его состав вошли 16 человек, делегированных партиями и общественными палатами регионов.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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По итогам заседания прошла пресс-конференция с участием членов ЦИК России, ТИК ДЭГ, представителей партий и экспертов дистанционного электронного голосования. Участники из разных регионов, где в этом году пройдёт ДЭГ, задали вопросы, что делать, если во время онлайн-голосования отключился интернет, как защитят данные избирателей при онлайн-голосовании, как будет обеспечиваться наблюдение за ДЭГ и можно ли будет воспользоваться дистанционным электронным голосованием из-за границы.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская