Представители России и Китая обсудили поставки энергоресурсов

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Вице-премьер России Александр Новак и зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили поставки энергоресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
Ранее глава «Роснефти», ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин сообщил, что Россия за прошедшие месяцы текущего года поставила Китаю на 25% больше нефти, чем за тот же период прошлого года.
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Анастасия Чинкова