Предвыборный опрос показал поддержку действующего губернатора большинством подмосковных избирателей

Фото: Фотобанк МО
Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьёв пользуется поддержкой большинства населения региона. Это показали результаты опроса компании ИНСОМАР.
Сейчас за Воробьёва готовы проголосовать 70% избирателей, которые точно планируют участвовать в предстоящих выборах. Ещё 8% пока не определились с кандидатом, но допускают голосование за него.
Свой выбор они объясняют положительными результатами работы Воробьёва в сфере благоустройства, развития дорожной и социальной инфраструктуры. Другие аргументы – желание стабильности, позитивное личное отношение и высокие оценки открытости главы региона.
Конкуренты действующего губернатора на выборах – Александр Наумов, Кирилл Жигарев и Анатолий Никитин, – набирают, по данным опроса, по 4-6% голосов избирателей.
Инициативный телефонный опрос проводился 18-22 августа. Его участниками стали 1,5 тыс респондентов.
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября.
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Свой выбор они объясняют положительными результатами работы Воробьёва в сфере благоустройства, развития дорожной и социальной инфраструктуры. Другие аргументы – желание стабильности, позитивное личное отношение и высокие оценки открытости главы региона.
Инициативный телефонный опрос проводился 18-22 августа. Его участниками стали 1,5 тыс респондентов.
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября.
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Лора Луганская