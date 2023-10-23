Прекращения огня из-за заложников в секторе Газа не будет, сообщает CNN

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По информации телеканала CNN, несмотря на усилия США и Катара по освобождению более 200 заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, введение режима прекращения огня не планируется.
Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил эту информацию, отметив, что в данное время нет планов на введение режима прекращения огня, несмотря на ранее сообщавшиеся призывы США к Израилю отложить наземную операцию. Также чиновник подчеркнул, что как Израиль, так и США стремятся к оперативному освобождению всех заложников.
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Артем Кузьмин