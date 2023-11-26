Премьер Баварии Зёдер заявил, что Германия находится в остром кризисе

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Германия находится в «тяжёлом государственном кризисе» на фоне собственных бюджетных проблем. Об этом заявил премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер, передаёт ТАСС.
«Это правительство изжило себя», — высказался Зёдер, добавив, что у нынешнего кабмина ФРГ «нет ни плана, ни головы», и его место в оппозиции.Ранее немецкий конституционный суд признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. Судебный орган сослался на действующий принцип так называемого «долгового тормоза», не позволяющего неограниченно увеличивать долговой бюджет государства.
Российский предприниматель и бизнесмен Олег Дерипаска предрёк Германии участь нищенки на паперти. По его мнению, скачок цен на энергоносители, а также тотальный дефицит не доведут экономику страны до добра.
В 2022 году экономика Германии, как и всей Европы в целом, столкнулась с явным энергетическим кризисом, во многом связанным с антироссийскими санкциями и постепенным отказом от российских энергоносителей.
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