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Премьер Баварии Зёдер заявил, что Германия находится в остром кризисе

26 ноября 2023, 03:02
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Германия находится в «тяжёлом государственном кризисе» на фоне собственных бюджетных проблем. Об этом заявил премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер, передаёт ТАСС.
«Это правительство изжило себя», — высказался Зёдер, добавив, что у нынешнего кабмина ФРГ «нет ни плана, ни головы», и его место в оппозиции.

Ранее немецкий конституционный суд признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. Судебный орган сослался на действующий принцип так называемого «долгового тормоза», не позволяющего неограниченно увеличивать долговой бюджет государства.


В интервью изданию Bild глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что эта блокировка судом €60 млрд приведет к тяжелым последствиям для экономики страны в краткосрочной перспективе. По мнению Линднера, теперь государству придется модернизировать экономику, опираясь на меньшие вложения.

Российский предприниматель и бизнесмен Олег Дерипаска предрёк Германии участь нищенки на паперти. По его мнению, скачок цен на энергоносители, а также тотальный дефицит не доведут экономику страны до добра.

В 2022 году экономика Германии, как и всей Европы в целом, столкнулась с явным энергетическим кризисом, во многом связанным с антироссийскими санкциями и постепенным отказом от российских энергоносителей.

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#германия
#кризис
#бюджет
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Бывший аналитик ЦРУ назвал срок окончания боевых действий на Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Конфликт на Украине может закончиться к февралю
26 ноября 2023, 04:19

Фото: iStock/olegda88

Украина не устоит в военном противостоянии с Россией дольше, чем до февраля 2024 года, но власти США до последнего буду отрицать как этот факт, так и собственный стратегический проигрыш. Об этом в эфире в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Фактическая способность Украины выдержать этот конфликт закончится к январю, может быть, самое позднее к февралю», — заявил Джонсон. Он считает, что это может произойти из-за нежелания Запада и дальше оказывать финансовую помощь Украине.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия признался, что конфликт на Украине можно было завершить ещё в самом его начале, весной 2022 года. Депутат, возглавлявший киевскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что эскалации конфликта можно было избежать, если бы Украина согласилась с требованием России о нейтральном статусе, а также отказалась от вступления в НАТО.

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Мэр Львова нахамил полякам
URA.RU: Мэр Львова Садовой призвал Польшу прекратить блокаду на границе
26 ноября 2023, 03:30

Мэр украинского Львова Андрей Садовой обратился в социальных сетях к властям Польши с требованием прекратить блокаду на границе, сообщает РИА Новости.
Садовой назвал польских дальнобойщиков «группой маргиналов», блокирующих поставки гуманитарных товаров в страну, которая вот уже второй год «защищает безопасность Европы». По его словам, это нивелирует весь гигантский вклад Польши в победу Украины.

«Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины, цена которой слишком высока?» — задал в конце своего обращения Садовой вопрос на польском языке.

Проблемы с поставками топлива начались на Украине на фоне перекрытия границы с Польшей, сообщил ранее замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире украинского телемарафона.

Напомним, польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин.

Движение грузовиков затруднено на пунктах пропуска — «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», а также «Дорохуск — Ягодин».

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#польша
#украина
#водители
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«Страна.ua»: В Киевской области и Черкассах слышны взрывы
26 ноября 2023, 02:00

Фото: iStock/Naeblys

В Киевской области и Черкассах (Черкасская область) произошли взрывы, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
Согласно актуальным данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и Черкасской областях.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские мониторинговые каналы сообщал, что российские дроны «Герань-2» и крылатые ракеты Х-59 атакуют ряд объектов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Полтавской области, включая военный аэродром Миргород, где базировалась 831-я бригада тактической авиации ВСУ.

Вооружённые силы России в субботу, 25 ноября, нанесли ряд массированных ударов по территории Киева. Для этого использовались беспилотники «Герань-2». В результате атаки были повреждены ЛЭП, что повлекло за собой отключение света в центральной части столицы. Также наблюдались перебои в работе киевского метрополитена. Взрывы были слышны в Голосеевском районе Киева, в центре города, а также в районе международного аэропорта Жуляны.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#киев
#украина
#взрывы
#воздушная тревога
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На Украине начались проблемы с топливом из-за конфликта на границе с Польшей
26 ноября 2023, 00:57

Фото: iStock/masterSergeant

Проблемы с поставками топлива начались на Украине на фоне перекрытия границы с Польшей, сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире украинского телемарафона.
«Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как [поставки] топлива на Украину», — рассказал Дмитрасевич.

По словам чиновника, компенсировать утраченные экспортные возможности по перемещению товаров через польско-украинскую границу получится благодаря железнодорожным и морским перевозкам.

Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин.

Движение грузовиков затруднено на пунктах пропуска — «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», а также «Дорохуск — Ягодин».

Украина направила ноту в министерство иностранных дел Польше после гибели уже второго водителя фуры в пробке на границе, об этом сообщил посол в Варшаве Василий Зварыч на своей странице в социальной сети.

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#топливо
#украина
#польша
#поставки
#конфликт
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Военное крыло ХАМАС передало Красному Кресту новую группу заложников
26 ноября 2023, 00:20

Фото: iStock/Stadtratte

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» сообщило, что передало Красному Кресту 13 израильских заложников и 7 иностранцев. Об этом сообщило РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже заявила, что получила от Красного Креста информацию, что вторая группа заложников движется к КПП "Рафах" на границе c Египтом. По информации Международного комитета Красного Креста (МККК), в настоящий момент египетская сторона контролирует «процесс передачи палестинских заключенных», выпущенных из израильских тюрем в обмен на заложников.

Ранее военное крыло ХАМАС объявило о приостановке освобождения заложников до тех пор, пока Израиль не допустит в анклав грузовики с гуманитарными грузами и не начнёт соблюдать согласованные ранее стандарты для освобождения заключённых.

В ответ на это правительство еврейского государства заявило, что слова представителей ХАМАС о якобы нарушенных условиях соглашения являются ложными, и пригрозило возобновить военные действия в секторе Газа, если к полуночи вторая группа заложников не будет освобождена.
#израиль
#палестина
#хамас
#заложники
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ХАМАС согласилось на продолжение обмена заложниками
25 ноября 2023, 23:25

Фото: iStock/Biserka_Stojanovic

Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» сообщило о получении от Египта и Катара гарантий израильской стороны о приверженности всем условиям сделки по освобождению заложников, и готово приступить к этому процессу дальше. Об этом говорится в сообщении ХАМАС в соцсети X.
«Исламское движение сопротивления ХАМАС ответило положительно на усилия Египта и Катара, которые предпринимались в течение дня, чтобы обеспечить продолжение временного соглашения о перемирии после того, как они передали приверженность оккупационных сил всем условиям, предусмотренным в соглашении», — говорится в заявлении движения.

В свою очередь, министерство иностранных дел Катара, выполняющего в сделке посредническую роль, сообщило, что ХАМАС освободит вечером 25 ноября 13 израильских заложников и 7 иностранцев в обмен на освобождение 39 палестинцев.

Ранее военное крыло ХАМАС объявило о приостановке освобождения заложников до тех пор, пока Израиль не допустит в анклав грузовики с гуманитарными грузами и не начнёт соблюдать согласованные ранее стандарты для освобождения заключённых.

В ответ на это правительство еврейского государства заявило, что слова представителей ХАМАС о якобы нарушенных условиях соглашения являются ложными, и пригрозило возобновить военные действия в секторе Газа, если к полуночи вторая группа заложников не будет освобождена.

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#хамас
#израиль
#заложники
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В МИД РФ озвучили общее число эвакуированных из сектора Газа россиян
МИД РФ: в Москву из Газы прибыли 762 из около 950 обратившихся за помощью
25 ноября 2023, 21:45

Фото: iStock/iDymax

В Москву доставлено 726 россиян из порядка 950 обратившихся за помощью в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
Отмечается, что 25 ноября спецрейсом МЧС России в Москву прибыли 105 россиян и членов их семей. В общей сложности за время проведения эвакуационных мероприятий удалось вывести из сектора Газа 762 человека из около 950 обратившихся. 

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что работы по эвакуации россиян и членов их семей продолжаются. Оказанием помощи занимаются дипмиссии России в Египте, Израиле и Палестине, а также профильные подразделения МИД РФ и МЧС РФ. 

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#мид рф
#мчс
#россия
#сектор газа
#россияне
#эвакуация
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В Аргентине анализируют возможность присоединения к БРИКС
TN: команда президента Аргентины Милея решает вопрос присоединения к БРИКС
25 ноября 2023, 21:24

Фото: iStock/butenkow

Команда нового президент Аргентины Хавьера Милея анализирует возможность вступления страны в БРИКС. Об этом сообщает телеканал TN.
Уточняется, что рассмотрением дела занимается международный блок президентской команды под командованием будущей главы МИД Дианы Мондино. 

Они занимаются анализом возможных путей присоединения к БРИКС, но с неактивным участием. 

Напомним, что Аргентину вместе с Египтом, Ираном, Эфиопией, ОАЭ и Саудовской Аравией пригласили стать членами БРИКС в августе в ходе саммита организации в Йоханнесбурге. Предполагается, что страны вступят в БРИКС с 1 января 2024 года.

Милей, ещё будучи кандидатом в президенты Аргентины, выступал против присоединения страны к БРИКС. Однако рассмотрение вопроса продолжается. Кандидат на пост министра иностранных дел Диана Мондино заявляла, что Аргентина вступит в организацию при наличии выгоды. 

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#аргентина
#брикс
#политика
#президент
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Израиль возобновит бои в Газе, если ХАМАС не освободит заложников
25 ноября 2023, 21:13

Фото: iStock/cyano66

Израиль возобновит военные действия на территории сектора Газа, если к полуночи палестинское движение ХАМАС не освободит вторую группу заложников. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.
Ранее военное крыло ХАМАС бригады «Аль-Кассам» объявило о приостановке освобождения заложников до тех пор, пока Израиль не допустит в анклав грузовики с гуманитарными грузами и не начнёт соблюдать согласованные ранее стандарты для освобождения заключённых. 

В Израиле в ответ на это сообщение заявили, что слова представителей ХАМАС о якобы нарушенных условиях соглашения являются ложными. 

После этого правительство сообщило о возможном возобновлении боевых действий в анклаве, если ХАМАС не пересмотрит своё решение.

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#израиль
#хамас
#заложники
#соглашение
#сектор газа
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