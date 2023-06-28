Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО «когда-нибудь»

Фото: официальный сайт Александра де Кроо
По мнению Александра де Кроо, вопрос состоит в том, что в ожидании этого надлежит делать странам Запада
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо уверен, что Украина обязательно станет членом НАТО, но не прямо сейчас, а «когда-нибудь». Точного срока при этом, как передает 28 июня РИА Новости, политик не назвал.
В ходе встречи лидеров Североатлантического альянса в Гааге де Кроо отметил, что вопрос сейчас состоит не в том, станет ли Украина членом НАТО, а в том, что делать странам Запада в ожидании этого.
В ходе встречи лидеров Североатлантического альянса в Гааге де Кроо отметил, что вопрос сейчас состоит не в том, станет ли Украина членом НАТО, а в том, что делать странам Запада в ожидании этого.
«Оказывать политическую поддержку, чтобы продолжать обсуждение присоединения, и предоставить необходимые гарантии безопасности», — отметил премьер-министр королевства.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что сейчас имеются все основания для того, чтобы Украина получила политическое приглашение в НАТО в рамках предстоящего саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе.
Артем Путинцев