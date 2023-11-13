Премьер Британии Сунак уволил главу МВД Суэллу Браверман

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Главу британского МВД Суэллу Браверман уволили.
Об этом пишет ТАСС. Причиной увольнения могла стать критика действий полиции на пропалестинских демонстрациях.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман, которая спровоцировала политический скандал. Она обвинила полицию в слишком лояльном отношении к участникам массовых акций в поддержку Палестины.
Об этом пишет газета The Evening Standard, приводя оценки некоторых высокопоставленных членов правящей британской Консервативной партии.
Ранее сенатор-республиканец от Южной Каролины Тим Скотт прекратил своё участие в предвыборной гонке в США.
Об этом он рассказал 12 ноября в эфире телеканала Fox News.
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман, которая спровоцировала политический скандал. Она обвинила полицию в слишком лояльном отношении к участникам массовых акций в поддержку Палестины.
Ранее сенатор-республиканец от Южной Каролины Тим Скотт прекратил своё участие в предвыборной гонке в США.
Об этом он рассказал 12 ноября в эфире телеканала Fox News.
«Я думаю, что избиратели, которые являются самыми замечательными людьми на планете, очень ясно дали понять, что они говорят мне: «Не сейчас, Тим», — сказал Тим Скотт.Читайте также:
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Мария Фирсова