Премьер Эстонии Каллас призвала западные страны сплотиться вокруг Украины

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула важность постоянной поддержки Киева со стороны Запада.
По ее словам, от этого зависит будущее международного порядка, основанного на принципах законности, пишет японская газета Yomiuri.
Согласно публикации, Каллас призвала западные страны готовиться к длительному конфликту.
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Согласно публикации, Каллас призвала западные страны готовиться к длительному конфликту.
«Мы не можем позволить себе усталость. На карту поставлена судьба международного порядка, который строится на основе законов», — заявила она.Каллас утверждает, что странам Запада необходимо объединять усилия в поддержке Украины. По ее мнению, Москва ожидает, что союзники со временем сократят помощь Киеву. Также она подчеркнула значимость повышения оборонной способности Европы.
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Артем Кузьмин