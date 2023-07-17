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Премьер Эстонии Каллас сообщила, когда Прибалтика отключится от российской энергосистемы

17 июля 2023, 22:07

Фото: iStock/hxdyl

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, прибалтийские страны отключатся от российской энергосистемы в начале 2025 года.
Её слова передает агентство Reuters. Кая Каллас сообщила, что Литва хотела отключиться быстрее, но тогда Эстония заплатила бы самую высокую цену.
«В качестве компромисса мы соглашаемся приблизить этот срок на год. Итак, выходим в начале 2025 года», — сообщила Каллас.

По словам главы литовского оператора электросетей Litgrid Рокаса Масюлиса, прибалтийские страны не должны сотрудничать с «агрессором из-за экономии нескольких центов».

Ранее украинский оператор теплоэнергетики ДТЭК предупредил украинцев о проблемах с отоплением, которые могут быть этой зимой.
В сообщении говорится, что зима окажется сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой.

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#Эстония
#энергосистема
#Россия
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Лукашенко подписал закон «О народном ополчении»
17 июля 2023, 21:52

Фото: сайт Кремля

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение подписать закон «О народном ополчении».
В соответствии с нормой, граждане смогут участвовать в обеспечении военного положения на правовой основе. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. 

Текст документа опубликован на сайте главы государства. 

Накануне, Лукашенко подписал закон о центрах совместной боевой подготовки с РФ, согласно которому, центры по военной подготовке будут обучать солдат на базе частей в России и Беларуси. 

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#Лукашенко
#Беларусь
#народное ополчение
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Блинкен о теракте на Крымском мосту: США мониторят ситуацию
17 июля 2023, 21:33

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает, как вести военные действия.
Он также отметил, что США настаивают на продлении зерновой сделки. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

Блинкен добавил, что Вашингтон проинформирован о ЧП, вызванном терактом на Крымском мосту и следит за ситуацией. Госсекретарь подчеркнул, что Украина сама вправе принимать решения о том, как ей вести боевые действия. 

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#Блинкен
#ООН
#теракт
#Крымский мост
#Украина
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Малофеев назвал зерновую сделку позорным соглашением для России
17 июля 2023, 21:01

Фото: iStock/macky_ch

Основатель холдинга «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев заявил, что зерновое соглашение было невыгодным и даже позорным для России.
Он также отметил, что возобновлять ее действие не стоит. По его мнению, сделка выгодна только западным странам, Украине и Турции. В случае ее продления, будут продолжены поставки вооружения в украинские порты. Об этом пишет издание «Царьград». 

Малофеев подчеркнул, что удар по Крымскому мосту был нанесен в день приостановки черноморской зерновой инициативы, что еще раз доказывает то, что с террористами не ведут переговоров и не заключают договоренностей. 

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#зерновая сделка
#Россия
#соглашение
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Военный эксперт Леонков рассказал о роли Лондона в теракте на Крымском мосту
17 июля 2023, 20:46

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Киев готовил теракт совместно с британской разведывательной службой.
По словам эксперта, теракт, который был осуществлен на Крымском мосту 17 июля, курировался украинскими спецслужбами. Об этом пишет издание Царьград.

Леонков также сообщил о том, что по некоторым данным, к подготовке теракта причастна британская разведывательная служба, которая обучала украинских военных. Он выразил убеждение в том, что без британских кураторов, террористический акт обойтись не мог. 

Примечательно, что обломки дрона напомнили те аппараты, которыми ранее была атакована бухта Севастополя. 

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#теракт
#Крымский мост
#Россия
#Украина
#Лондон
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Coldiretti: Отмена зерновой сделки может потрясти мировые рынки
17 июля 2023, 20:37

Фото: iStock/apgestoso

Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti прокомментировала отмену зернового соглашения и заявила, что ее прекращение грозит политической нестабильностью в регионах с проблемами с продовольственной безопасностью.
Ранее, в МИД РФ заявили о том, что зерновое соглашение перестанет действовать 18 июля. Об этом российская сторона проинформировала ООН, Турцию и Украину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, зерновое соглашение может возобновиться, если условия РФ будут выполнены. 

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#зерновая сделка
#рынок
#сельхозпроизводители
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Лукашенко подписал закон о центрах совместной боевой подготовки с РФ
17 июля 2023, 20:27

Фото: сайт Кремля

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об учебно-боевых центрах совместной подготовки военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.
Соглашение будет регулировать деятельность учебно-боевых центров на базе воинских частей в Белоруссии и России, а также будет определять их приоритетные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны.

Соответствующий закон глава белорусского государства подписал в понедельник, 17 июля.

Напомним, ранее белорусские пограничники перехватили в Гомельской области украинский беспилотник, с помощью которого велась разведка территории республики. Наряд пограничников, которые несли службу по охране границы на реке Днепр, выявили дрон, который был направлен с территории Украины.

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#Лукашенко
#Россия
#Белоруссия
#боевая подготовка
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Минобороны Грузии совместно с Польшей будет производить дроны-камикадзе
17 июля 2023, 20:19

Фото: iStock/Timur Malazoniia

Министерство обороны Грузии сделало анонс массового производства дронов-камикадзе совместно с Польшей.
Грузия полностью обустроила инфраструктуру для производства дронов.
 
«Прошли все тестовые этапы, - сообщил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе телеканалу «Имеди». - Начнём работу в августе-сентябре».
Сборкой БПЛА будет заниматься компания WB Electronics из Польши совместно с грузинским военным научно-техническим центром «Дельта».

Ранее сообщалось, что турецкая компания будет производить беспилотники Bayraktar на Украине в 2025 году

Турецкая компания Baykar планирует начать производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Об этом в интервью газете Yeni Akit рассказал гендир компании Халук Байрактар.

«Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar, ООО «Авиа венчурс», идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год», — рассказал он в интервью.
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#Грузия
#Польша
#беспилотник
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В ООН после ЧП на Крымском мосту призвали не атаковать мирных граждан и инфраструктуру
17 июля 2023, 20:17

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик: ООН напоминает о необходимости не наносить удары по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре.
Комментируя удар украинскими силами по Крымскому мосту Дюжаррик заявил, что в ООН проинформированы о произошедшем. Он отметил, что сторонам конфликта важно помнить о том, что граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены.

Киевские власти нанесли удар по Крымскому мосту двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. В результате атаки, погибли два человека, пострадал ребенок. 

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#ООН
#Крымский мост
#теракт
#Россия
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Путин назвал ЧП на Крымском мосту очередным террористическим актом киевского режима
17 июля 2023, 20:10

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин назвал очередным террористическим актом ЧП, произошедшее на Крымском мосту. Об этом он сообщил во время совещания после украинского теракта на Крымском мосту.
Президент России Владимир Путин отметил, что теракт на Крымском мосту —  это бессмысленное преступление, так как Крымский мост давно не используется для военных перевозок.

Напомним, ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что минувшей ночью, Крымский мост был атакован надводными БПЛА. В результате теракта, совершенного украинской стороной, погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка. У подростка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и повреждения грудной клетки. Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.

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#Путин
#Крымский мост
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