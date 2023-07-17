Премьер Эстонии Каллас сообщила, когда Прибалтика отключится от российской энергосистемы

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По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, прибалтийские страны отключатся от российской энергосистемы в начале 2025 года.
Её слова передает агентство Reuters. Кая Каллас сообщила, что Литва хотела отключиться быстрее, но тогда Эстония заплатила бы самую высокую цену.
По словам главы литовского оператора электросетей Litgrid Рокаса Масюлиса, прибалтийские страны не должны сотрудничать с «агрессором из-за экономии нескольких центов».
Ранее украинский оператор теплоэнергетики ДТЭК предупредил украинцев о проблемах с отоплением, которые могут быть этой зимой.
В сообщении говорится, что зима окажется сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой.
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«В качестве компромисса мы соглашаемся приблизить этот срок на год. Итак, выходим в начале 2025 года», — сообщила Каллас.
Ранее украинский оператор теплоэнергетики ДТЭК предупредил украинцев о проблемах с отоплением, которые могут быть этой зимой.
В сообщении говорится, что зима окажется сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой.
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Мария Фирсова