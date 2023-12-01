Премьер Эстонии Каллас связала принятие гражданства РФ с поддержкой терроризма

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство ищет способы депортировать жителей, решивших принять гражданство Российской Федерации. Она добавила, что такое решение Таллина связанно, в том числе, с поддержкой терроризма и угрозой государству.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс ранее заявлял, что жители Эстонии, получившие российское гражданство, могут быть депортированы. При этом Каллас подчеркнула, что Ляэнеметс озвучивает официальную позицию властей, основанную на безопасности Эстонии и принятых парламентом законов.
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