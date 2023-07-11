Премьер Эстонии Каллас заявила, что Россия является угрозой для НАТО

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уверена, что Россия несет угрозу безопасности для стран-участниц НАТО, поэтому должны быть повышены расходы на оборону. Об этом она заявила перед началом саммита альянса, проходящем в Вильнюсе.
Каллас рассказала, что из-за российской угрозы во время холодной войны союзники НАТО вносили 2% ВВП в расходы на оборону. Сейчас, по ее словам, всего 11 союзников готовы вкладывать в оборону не менее 2% ВВП. При этом она выразила надежду на то, что к следующему саммиту альянса их число увеличится.
Премьер-министр также считает, что необходимо увеличивать оборонную промышленность стран НАТО.
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Премьер-министр также считает, что необходимо увеличивать оборонную промышленность стран НАТО.
«Мы должны производить больше и быстрее. Это необходимо для постоянной поддержки Украины. Это необходимо для усиления нашей собственной защиты», — заключила Каллас.
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Элина Позднякова