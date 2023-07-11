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Премьер Эстонии Каллас заявила, что Россия является угрозой для НАТО

11 июля 2023, 18:49

Фото: РИА Новости/Стрингер

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уверена, что Россия несет угрозу безопасности для стран-участниц НАТО, поэтому должны быть повышены расходы на оборону. Об этом она заявила перед началом саммита альянса, проходящем в Вильнюсе.
Каллас рассказала, что из-за российской угрозы во время холодной войны союзники НАТО вносили 2% ВВП в расходы на оборону. Сейчас, по ее словам, всего 11 союзников готовы вкладывать в оборону не менее 2% ВВП. При этом она выразила надежду на то, что к следующему саммиту альянса их число увеличится.

Премьер-министр также считает, что необходимо увеличивать оборонную промышленность стран НАТО.


«Мы должны производить больше и быстрее. Это необходимо для постоянной поддержки Украины. Это необходимо для усиления нашей собственной защиты», — заключила Каллас.

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#НАТО
#Эстония
#Россия
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Зеленский отказался от выступления на саммите НАТО
11 июля 2023, 18:36

Фото: РИА Новости/Стрингер

Владимир Зеленский сегодня не будет принимать участия в саммите НАТО. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.
Выступление Зеленского должно было начаться в 18:00 по московскому времени, но украинский президент отказался от него из-за формулировки декларации о приёме Украины в НАТО. 

«Мы будем в состоянии направить приглашение Украине присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся и условия будут выполнены», – сообщил глава НАТО Йенс Столтенберг. 

Ранее с своём Телеграм-канале Зеленский назвал формулировки о членстве Украины в альянсе абсурдом. 

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#НАТО
#Украина
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В Подмосковье насчитали более 6 млн избирателей
11 июля 2023, 18:04

Фото: Фотобанк МО

В Московской области по состоянию на 1 января текущего года числилось 6 017 178 избирателей. Таким образом, Подмосковье – одна из самых крупных территорий России по их числу, сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«По сравнению с 2018 годом число избирателей в регионе увеличилось на 429 600 человек. В регионе на сегодняшний день работают 621 член территориальных, а также 36 283 члена участковых избирательных комиссий», – говорится в сообщении. 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#выборы
#ЕДГ
#Мособлизбирком
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Эндокринолог Жиляев рассказал о пользе имбиря и черного перца для здоровья человека
11 июля 2023, 17:34

Фото: istockphoto/Shaiith

Врач-эндокринолог Виктор Жиляев перечислил специи, оказывающие положительное воздействие на организм человека. Среди них о выделил черный перец, имбирь и куркуму.
В беседе с изданием «Лента.ру» специалист рассказал, что соединение куркумин, которое содержится в куркуме, обладает сильным противовоспалительным действием. Оно уменьшает риск развития некоторых заболеваний, таких как рак и артрит, а также защищает организм от окислительного стресса и препятствует возникновению болезни Альцгеймера. Куркуму можно в небольших количествах добавлять не только в блюда, но и в некоторые напитки, например, в чай или кофе.

В имбире высоко содержание таких биологически активных веществ как гингеролы и шогаолы, которые оказывают на организм мощное противовоспалительное и иммуностимулирующее воздействие. Полезен имбирь и для желудочно-кишечного тракта. Употребление этой специи поможет избавиться от вздутия живота и тошноты. Также в имбире содержится значительное количество магния, калия и витамина С.

Как сообщил эксперт, черный перец обязан своей остротой пиперину. Это соединение повышает усвояемость полезных веществ из любой пищи. Кроме того, пиперин значительно увеличивает эффективность действия поступающих в организм витаминов и минералов. Также в перце содержится большое количество антиоксидантов, что обеспечивает оптимальную защиту на клеточном уровне. Черный перец стимулирует секреторные функции ЖКТ, помогая выработке пищеварительных ферментов.

В заключение эксперт отметил, что все специи необходимо употреблять умеренно, чтобы избежать стрессового воздействия на организм. Например, чрезмерное потребление перца может вызвать изжогу.

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#специи
#имбирь
#перец
#куркума
#организм
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Франция поставит Украине 50 ракет, которые интегрируют под самолёты советского образца
11 июля 2023, 17:17

Фото: iStock/vadimrysev

Франция планирует поставить Украине в общей сложности 50 ракет SCALP, которые адаптируют под самолёты советского образца. Об этом сообщает Reuters.
Ракеты будут использоваться боевыми самолётами незападного производства. Уточняется, что поставки осуществляются из военных запасов страны.

Ранее сообщалось, что Франция начала поставки дальнобойных ракет SCALP на Украину. Первые ракеты были отправлены в помощь ВСУ сразу же после того, как об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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#ракеты
#Франция
#СВО
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WSJ: Запад обеспокоен возможным контрнаступлением ВС РФ
11 июля 2023, 16:50

Фото: iStock/SergeyVButorin

Руководства некоторых стран Запада беспокоятся, что Россия может начать контрнаступление в случае отсутствия успехов наступления ВСУ. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, со ссылкой на западных чиновников.
«Многие западные чиновники все больше обеспокоены тем, что Россия может вновь перехватить инициативу на поле боя и начать собственное наступление, если Украина этим летом не продемонстрирует значительных успехов», - говорится в статье.

Таким образом, согласно публикации, страны-участницы НАТО начинают понимать, что неторопливость, с которой в 2022 году Украине передавалось вооружение, стала стратегической ошибкой.

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#ВСУ
#спецоперация
#контрнаступление
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Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
11 июля 2023, 16:30

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву, где проходит саммит НАТО. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Уточняется, что Зеленский прибыл в Вильнюс на польском президентском лайнере.

По предварительным данным, выступление главы Украины состоится в 18.00. Также на полях саммита запланирована встреча Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.
 
Кроме того, на саммит также прибыл и министр обороны Украины Алексей Резников.

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#Владимир Зеленский
#саммит
#НАТО
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Президент Чехии Павел: окно для наступления ВСУ закроется к концу года
11 июля 2023, 16:14

Фото: iStock/Konoplytska

Украине придется договариваться с Россией, основываясь на тех успехах, которые ВСУ смогут достичь до конца 2023 года. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел, выступая в Вильнюсе в рамках саммита НАТО, передает агентство ЧТК.
По его словам, окно территориальных завоеваний ВСУ закроется к концу 2023 года.

«Украина потихоньку собирает территорию, они, наверное, все еще ищут слабые места в российской обороне. Они до сих пор не подключили те значительные силы, которые подготовили», - считает глава Чехии.

Он также отметил, что ВС РФ смогли подготовить качественные оборонительные линии, а также имеют превосходство над ВСУ в воздухе. При этом Павел подчеркнул, что украинские войска более мотивированы и лучше оснащены.

При этом с наступлением зимы, по его мнению, продвижение ВСУ будет осложнено еще и выборами, которые планируются в США, России и самой Украине. Тогда будет наблюдаться снижение готовности стран Запада продолжать поддерживать Киев.

Павел считает, что боевой дух ВСУ может окрепнуть, если пообещать Украине принять ее в НАТО сразу после окончания конфликта.

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#Чехия
#Украина
#НАТО
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В Московской области ввели в эксплуатацию 31 здание
11 июля 2023, 16:07

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На минувшей неделе министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию 10 таунхаусов, 1 многоквартирного жилого дома и 20 нежилых объектов на территории Подмосковья.
Региональное  министерство жилищной политики выдало разрешения на ввод в эксплуатацию 10 таунхаусам в жилом комплексе «Шолохово» в Мытищах и жилому дому, расположенному в жилом комплексе «Большое Путилково» в округе Красногорск, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.


Среди нежилых объектов недвижимости, которые получили разрешение на ввод в эксплуатацию можно выделить: технический центр по обслуживанию легковых автомобилей в Подольске, учебно-тренировочный комплекс в Люберцах, производственное здание в городском округе Пушкинский, магазин в Рузском городском округе, здание мастерских по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств в Раменском округе, производственный цех в Чехове и другие объекты нежилой недвижимости.

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#Недвижимость
#новостройки
#строительство
#Подмосковье
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Франция начала поставки ракет SCALP на Украину
11 июля 2023, 15:48

Фото: iStock/Diy1

Франция приступила к поставкам дальнобойных ракет SCALP на Украину. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Как утверждают в министерстве вооруженных сил Франции, первые ракеты были поставлены в тот момент, когда президент Франции Эмманюэль Макрон об этом объявил. 

Сообщается, что ракеты SCALP не могут применяться на самолётах западного производства. Кроме того, поставки не подразумевают эскалацию напряжённости.

Ранее сообщалось, что Франция готова предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. 

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#Франция
#Украина
#оружие
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