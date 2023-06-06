Премьер Грузии Гарибашвили объяснил, почему не стал здороваться с Зеленским

«Там находились лидеры 45 стран, и может 5-6, возможно максимум 10, увиделись с Зеленским. Не было никакой очереди для пожатия руки Зеленскому», — подчеркнул грузинский политик.
Ранее глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что никто не станет помогать Тбилиси, если он вступит в конфликт с Москвой.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Грузия начнет придерживаться западных ценностей и антироссийских санкций. Генсек отметил, что альянс уже много лет помогал Тбилиси в реализации внутренних реформ Грузии.