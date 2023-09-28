Премьер Грузии заявил, что страна заслужила статус кандидата в ЕС

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Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что если Грузия не получит статус кандидата в члены ЕС, это будет стратегической ошибкой Евросоюза и оскорблением грузинского народа. Об этом Гарибашвили сообщил журналистам.
Гарибашвили также упомянул, что встречался с главой Евросовета Шарлем Мишелем и другими лидерами европейских государств. Грузия ожидает получить статус кандидата в Евросоюз к концу 2023 года.
Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на данный момент Грузия выполнила 3 из 12 условий, которые поставлены Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата в Евросоюз. Боррель подчеркнул, что у Грузии еще есть время на выполнение оставшихся условий.
К главным задачам Боррель причислил деполяризацию политической жизни, борьбу с олигархией, изменения в избирательной и судебной системах, а также соблюдение прав человека.
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Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на данный момент Грузия выполнила 3 из 12 условий, которые поставлены Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата в Евросоюз. Боррель подчеркнул, что у Грузии еще есть время на выполнение оставшихся условий.
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Екатерина Коршунова