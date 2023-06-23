Премьер Индии Моди заявил о партнерстве с США в области обороны

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«Сегодня США стали одним из наших самых важных партнеров в области обороны. Сегодня Индия и США работают вместе в космосе и на морях, в науке и полупроводниках, в стартапах и устойчивом развитии, в технологиях и торговле, в сельском хозяйстве и финансах, в искусстве и искусственном интеллекте», — цитирует агентство слова Моди.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Российская Федерация стала четвертым по значимости торговым партнером Индии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.