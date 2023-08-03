Премьер Индии не поедет на саммит БРИКС без Путина

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от очного участия в саммите БРИКС в связи с отказом российского лидера Владимира Путина посетить мероприятие. Об этом изданию РИА новости сообщил источник в правительстве Индии.
Прежде, российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в том, что саммит БРИКС, проведение которого запланировано на август, пройдет на самом высоком уровне. Отмечается, что глава государства примет участие в мероприятии в режиме видеосвязи. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе беседы президенту ЮАР. Он также добавил, что Москва будет всячески поддерживать ЮАР.
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Анастасия Крестьянова