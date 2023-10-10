Премьер Ирака ас-Судани прибыл в Москву на переговоры с Путиным

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Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава российского государства ожидает, что переговоры пройдут продуктивно, а визит премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани «является своевременным». Отмечается, что российский президент и глава кабмина Ирака обсудят развитие сотрудничества и актуальные международные темы, в том числе, ситуацию на Ближнем Востоке.
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