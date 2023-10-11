Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину прекратить огонь

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Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в рамках в рамках пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» обратился к президенту России Владимиру Путину, чтобы он инициировал прекращение огня между Палестиной и Израилем.
«Господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны-постоянному члена Совета безопасности ООН выступить с инициативой о прекращении, реальном прекращении огня и поиска реального решения палестинской проблемы», - обратился премьер-министр Ирака к Путину.
Он отметил, что последствия событий, которые сейчас происходят, довольно сложно предугадать.
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Элина Позднякова