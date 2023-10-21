Премьер Италии Мелони прибыла в Израиль для встречи с Нетаньяху

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал с ней встречу за закрытыми дверями в Тель-Авиве. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.
В канцелярии отметили, что позже состоится встреча в расширенном составе.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил о необходимости безотлагательного согласования стратегии коллективных действий по урегулированию конфликта Палестины и Израиля.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова