Премьер-министр Италии обсудила конфликт на Украине с российскими пранкерами

Фото: istock / Tomas Ragina
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони побеседовала с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) на тему украинского конфликта. В беседе они представились итальянскому премьеру высокопоставленными чиновниками из Африки.
В ходе разговора Мелони признала, что контрнаступление ВСУ серьезно ничего не изменило, но многие государства уже устлали от конфликта. Она сичтает, что для поиска выхода из этой ситуации необходимо дождаться подходящего момента.
«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право», — пояснила Мелони.
Ранее в ВСУ заявили, что контрнаступление украинской армии провалилось из-за нехватки боеприпасов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
MWM: Россия нарастила давление на ПВО в Европе
Алина Юрчак