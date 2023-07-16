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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попал в больницу с обезвоживанием

16 июля 2023, 00:38

Фото: сайт Кремля

Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали, сообщают израильские СМИ. Как рассказали в его канцелярии, предварительным диагнозом случившегося является обезвоживание.
Издание Walla со ссылкой на собственные источники пишет, что Нетаньяху потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой, после чего его привезли в госпиталь на неотложке. В офисе премьера заявили, что он «в хорошем состоянии» и проходит медицинское обследование в больнице Шеба в пригороде Тель-Авива.

Позже сам Нетаньяху поблагодарил врачей за помощь и заявил, что чувствует себя очень хорошо после недомогания, вызванного обезвоживанием. Видеообращение премьера публиковали радио Kan и портал Ynet.




«Вчера провел некоторое время на озере Кинерет на солнце, без головного убора и без [достаточного количества] воды, плохая идея», — сказал он.
По сообщениям радио Kan, Биньямин Нетаньяху остается на ночь в госпитале под наблюдением кардиологов, еженедельное заседание кабмина перенесено с 16 на 17 июля.

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#Израиль
#Биньямин Нетаньяху
#госпитализация
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El País: На Канарах из-за лесного пожара эвакуировали больше двух тысяч человек
16 июля 2023, 00:14

Фото: iStock/Toa55

Более двух тысяч человек были эвакуированы на испанских Канарских островах из-за лесного пожара. Об этом сообщила в субботу газета El País.
Возгорание произошло на острове Пальма в районе населенного пункта Пунтагорда. Пожар охватил 4,5 тыс. га леса, его пока не удается взять под контроль. Полностью сгорели 12 домов. В борьбе с пожаром, по информации издания, сейчас задействована воздушная техника.

«Число людей, которых необходимо эвакуировать, может достигнуть 1000 человек. Все зависит от того, сможем ли мы взять под контроль эти сильные ветры», — сообщил журналистам в Ла-Пальме Фернандо Клавихо, президент Канарских островов.

Власти острова обратились за помощью к другим островам архипелага, таким как Гомера и Тенерифе.

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#лесные пожары
#Испания
#Канарские острова
#эвакуация людей
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WT: В США опустошаются собственные запасы оружия из-за помощи Украине
15 июля 2023, 20:49

Фото: iStock/alexkich

В США наблюдается дефицит вооружения из-за помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Times.
Высокопоставленные американские чиновники, в том числе и президент Байден, уже несколько дней сообщают о стремительном сокращении запасов боеприпасов в США. У специалистов по национальной безопасности возникают опасения, что из-за возникшей проблемы Вашингтон может стать уязвимым в случае, если США окажутся участником какого-либо мирового конфликта, например, между Китаем и Тайванем. 

Одновременно с этим США продолжают помогать Украине и даже сообщают об увеличении поставок кассетных боеприпасов. Отправка этого вида оружия была раскритикована, однако автор статьи предполагает, что такое решение было принято американскими властями из практических соображений.

«Запасы однозарядных, а не кассетных боеприпасов по всему миру и на Украине на исходе и вот-вот будут исчерпаны. Таким образом, трудный, но необходимый выбор, предоставлять ли им кассетные боеприпасы, сводился к следующему: если мы этого не сделаем, тогда у них кончатся боеприпасы. Если у них кончатся боеприпасы, они окажутся беззащитными», – заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью MSNBC на этой неделе.

Кроме того, издание указало на то, что поставка Украине вооружения стала самой крупной передачей военной техники и оружия США другой стране в новейшей истории.

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#США
#вооружение
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Полковник Макгрегор: в случае войны Россия заполнит Атлантику атомными подводными лодками
15 июля 2023, 20:13

Фото: istockphoto/vorminbeeld

В случае прямого военного конфликта со Штатами Россия сможет направить в Атлантический океан целый атомный подводный флот, который способен уничтожить Америку. Об этом в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
В случае начала войны с Россией, самое глупое, что может сделать Вашингтон — это угрожать противнику ядерным оружием, отметил полковник. Русские смогут заполнить своими атомными субмаринами Атлантику, а также и Тихий океан, где им без сомнения окажут поддержку военно-морские силы Китайской Народной Республики, передает РИА Новости.

Макгрегор уточнил, что, на его взгляд, Соединенные Штаты на текущий момент не обладают аналогичными возможностями, так как большая часть американских атомных подводных лодок находится в ремонте. С ним согласны аналитики агентства Bloomberg, которые ранее, ссылаясь на данные исследовательской службы конгресса, сообщали, что почти 40% американских субмарин выведены из эксплуатации для проведения ремонтных работ, что делают страну уязвимой.

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#подводная лодка
#Атлантика
#США
#Россия
#Макгрегор
#конфликт
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В Стамбуле перестали выдавать вид на жительства иностранцам
15 июля 2023, 19:57

Фото: iStock/9parusnikov

В Стамбуле приостановили выдачу вида на жительство иностранцам. Об этом сообщает газета Milliyet.
«Выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле, где проживают более одного миллиона 294 тысяч иностранных граждан, приостановлена — за исключением случаев необходимости», — сказано в статье.

В октябре 2022 года турецкие власти приступили к постепенному «закрытию» нескольких районов Стамбула и других городов для получения первичного ВНЖ. В Стамбуле изначально «закрыли» десять районов, но сейчас приказ распространился на весь город. Это происходит из-за большого количества мигрантов. В настоящее время число приезжих составляет по неофициальным данным более семи миллионов. 

Однако в исключительном порядке ВНЖ будет выдаваться людям, приехавшим в Турцию для обучения, лечения или международной торговли.

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#ВНЖ
#Стамбул
#миграция
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Маск назвал поставки кассетных боеприпасов Украине лицемерием
15 июля 2023, 19:28

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал отправку США кассетных боеприпасов на Украину лицемерием. Об этом он написал в своём Twitter.
Он также напомнил, что США всегда осуждали страны, которые применяли кассетные снаряды. «Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», – написал Маск.

По мнению предпринимателя, такой решение, принятое правительством государства, повлечёт за собой негативные последствия.

Ранее аналитики и официальные лица в США заявили, что кассетные боеприпасы не окажут необходимого влияния сразу.
Для того, чтобы они начали работать и приводили к поставленным целям, США должны значительно увеличить количество боеприпасов, отправляемых на Украину. 

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#боеприпасы
#ВСУ
#США
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Военный аналитик Шон Белл рассказал, чем завершится СВО
15 июля 2023, 18:46

Фото: iStock/3dmitry

Исход конфликта между Россией и Украиной может завершиться подписанием мирного договора. Об этом заявил британский военный аналитик Шон Белл в колонке для Sky News.
«Если никто из сторон — ни украинская, ни российская — не одержит победу и не достигнет своих стратегических целей, то конфликт завершится только подписанием мирного соглашения», — сказал Белл.

Также он уточнил, что перед началом переговоров о мире Россия и Украина должны будут убедиться, что находятся в полной безопасности.

Кроме того, Белл прокомментировал итоги саммита НАТО. Он заявил, что перед вступлением в альянс, страну анализируют по специальным критериям. По его мнению, Украина точно не сможет выполнить требования к членству в ближайшее время. 

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Полковник Макгрегор: Зеленский пытается скрыть правду о состоянии ВСУ
15 июля 2023, 18:10

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Киев пытается скрыть от мира информацию о том, что в ходе своего неудачного контрнаступления ВСУ потеряли 26 тысяч солдат. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу.
Эксперт заявил, что Зеленский и его армия в отчаянии, поскольку они столкнулись с колоссальными потерями бойцов и вооружения. Вывести страну из такого положения сможет только участие третьей стороны. 

«Зеленский и его офицеры в отчаянии, они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается», — подытожил Макгрегор.
Ранее экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что наступлению ВСУ не поможет даже западная военная техника. 

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#Украина
#ВСУ
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Le Monde: Индия и Франция работают над новым планом решения конфликта России и Украины
15 июля 2023, 16:22

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Индия и Франция разрабатывают новый план урегулирования конфликта России и Украины. Об этом сообщает французская газета Le Monde.
Ожидается, что новый план будет кардинально отличаться от прошлых мирных инициатив, которые поступали от Китая и стран Глобального Юга. 

Премьер Индии Нарендра Моди, на фоне визита в Париж 13-14 июля, поручил своим сотрудникам совместно с французскими коллегами разработать план по урегулированию российско-украинского конфликта.

Во время разговора между Нарендой Моди и французским президентом Эмманюэлем Макроном, тема конфликта между Россией и Украиной была приоритетной. 

Помимо этого, они затронули вопрос совместного производства оружия и его экспорта в третьи страны. Моди также предложил возможность объединения стран мира для решения важных вопросов, в том числе последствий конфликта России и Украины и пандемии коронавируса. 

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#Франция
#Индия
#Россия
#Украина
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Южнокорейский лидер Юн Сок Ёль неожиданно приехал на Украину
15 июля 2023, 15:40

Фото: istockphoto/HStocks

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с неожиданным визитом. Сообщение об этом появилось в ряде телеграм-каналов и в новостной ленте информационного агентства Yonhap.
Это первый визит на Украину южнокорейского лидера после избрания в 2022 году. До этого он встречался с президентом Зеленским в мае нынешнего года в Хиросиме, где проводился саммит G7, передает РИА Новости. Сообщается, что на Украину Юн Сок Ёль с супругой прибыли из Польши, куда президент Южной Кореи приехал в рамках европейского турне после участия в саммите НАТО в Вильнюсе.

По информации Yonhap, южнокорейский президент посетил Бучу и Ирпень. Ожидается, что в субботу, 15 июля, пройдут его переговоры с Владимиром Зеленским. Официального подтверждения того, что визит действительно состоялся, пока не последовало. Следует отметить, что в мае южнокорейские СМИ уже публиковали информацию о поездке своего президента на Украину, которая оказалась ложной.

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#Южная Корея
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#Украина
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#переговоры
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