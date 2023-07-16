Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попал в больницу с обезвоживанием

Издание Walla со ссылкой на собственные источники пишет, что Нетаньяху потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой, после чего его привезли в госпиталь на неотложке. В офисе премьера заявили, что он «в хорошем состоянии» и проходит медицинское обследование в больнице Шеба в пригороде Тель-Авива.Позже сам Нетаньяху поблагодарил врачей за помощь и заявил, что чувствует себя очень хорошо после недомогания, вызванного обезвоживанием. Видеообращение премьера публиковали радио Kan и портал Ynet.





«Вчера провел некоторое время на озере Кинерет на солнце, без головного убора и без [достаточного количества] воды, плохая идея», — сказал он.