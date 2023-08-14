Премьер Латвии объявил об уходе в отставку

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что подаёт в отставку. Об этом сообщает агентство Sputnik.
Ранее сообщалось, что министр культуры Украины Ткаченко ушел в отставку. Он объяснил свое решение тем, что в стране поднялась волна недоразумений относительно важности культуры. Отметив при этом, что слова украинского лидера его поразили.
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Анастасия Крестьянова