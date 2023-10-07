Премьер-министр Израиля Натаньяху заявил, что в стране развернулась настоящая война

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
В Израиле началась война, а не военная операция. Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Натаньяху.
Он отметил, что в настоящее время на граничащих с Палестиной территориях Израиля проходит зачистка от террористов.
Натаньяху добавил, что резервисты израильской армии были срочно мобилизированы.
Ранее, 7 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило войну Израилю. По территории государства производятся массированные ракетные удары со стороны сектора Газа.
В результате обстрелов были ранены уже более 100 человек. Число пострадавших постоянно растёт. МИД Египта призвало стороны конфликта быть сдержаннее и не создавать угрозу для мирного населения.
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Натаньяху добавил, что резервисты израильской армии были срочно мобилизированы.
В результате обстрелов были ранены уже более 100 человек. Число пострадавших постоянно растёт. МИД Египта призвало стороны конфликта быть сдержаннее и не создавать угрозу для мирного населения.
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Анастасия Чинкова