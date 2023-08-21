Премьер-министр Кристерссон: Швеция пока не планирует поставлять Украине истребители Gripen

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У Швеции нет планов по отправке истребителей Gripen на Украину. Об этом в интервью телеканалу TV4 сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
Он добавил, что Швеция готова помогать Украине, но сейчас новые обязательства по передаче отсутствуют.
Кроме того, премьер-министр отметил, что Швеция – большая страна, и ей самой необходима защита. К тому же, королевство ещё не вошло в НАТО.
Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания поставят Украине в общей сложности более 50 истребителей F-16. Зеленский, во время визита в Швецию, запросил произвести новые поставки самолётов Gripen, однако ему отказали, пообещав лишь производить БМП CV90 на Украине.
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Кроме того, премьер-министр отметил, что Швеция – большая страна, и ей самой необходима защита. К тому же, королевство ещё не вошло в НАТО.
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Анастасия Чинкова