Премьер-министр Латвии Кариньш покинул свой пост

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подал прошение об отставке, что означает и отставку всего правительства. Об этом сообщает портал Rus.lsm.lv.
После этого Кариньш подал в отставку, заявив о том, что не желает баллотироваться на пост премьера. А новым кандидатом в партию «Новое единство», которую представлял Кариньш, стала министр благосостояния Эвика Силиня.
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