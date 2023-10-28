Премьер-министр Нидерландов Рютте заявил, что хочет занять пост генсека НАТО

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Подавший в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о своём желании стать генеральным секретарём НАТО. Своими намерениями он поделился в интервью голландской радиостанции Den Haag FM.
Однако политик отметил, что в настоящее время довольно мало вакансий, которые были бы ему интересны. Он подчеркнул, что всё чаще на международные позиции стремятся женщины. Но добавил, что, как только появится возможность занять новую должность, он обязательно воспользуется ей.
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