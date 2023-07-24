Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл во Владивосток с рабочим визитом

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 24 июля, прибыл во Владивосток. Со столицы Приморья начнется пятидневная поездка главы российского правительства по городам Сибири и Дальнего Востока.
В последующие дни, с 25 по 27 июля, Михаил Мишустин посетит Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Норильск. Здесь премьер-министр посетит различные предприятия, проведет совещание по вопросам развития туризма и индустрии гостеприимства в России, а также продолжит встречи с главами регионов.
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